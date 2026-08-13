Jovem ator Victor Siqueira Constantino ganha projeção internacional em 'Elis & Eu'

Aos 13 anos, o ator Victor Siqueira Constantino, de Mogi das Cruzes (SP), dá um importante passo na carreira ao integrar “Elis & Eu”, documentário dedicado à vida e à trajetória de Elis Regina e que tem estreia marcada para 25 de agosto de 2026 no Universal+.

Dirigido por André Bushatsky, o longa, com cerca de 90 minutos, é inspirado no livro Elis e Eu: 11 anos, 6 meses e 19 dias com minha mãe, escrito pelo produtor musical João Marcello Bôscoli, filho mais velho de Elis. A produção reúne imagens raras de arquivo, depoimentos, apresentações musicais e sequências dramatizadas para revelar aspectos menos conhecidos da vida da cantora.

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No projeto, Victor interpreta João Marcello Bôscoli em uma das fases retratadas pela produção. Para se preparar para o trabalho, o jovem ator passou por duas semanas de treinamento de bateria e ensaios. Uma das sequências mais marcantes para Victor foi justamente aquela em que João toca bateria após a morte da mãe.

“Cada cena em Elis & Eu reforçou a certeza de que a arte é o meu caminho”, afirma Victor.

Antes mesmo da estreia no streaming brasileiro, Elis & Eu atravessou fronteiras. O documentário teve sua primeira exibição nos Estados Unidos em 3 de maio de 2026, durante a 5ª edição do New York Brazilian Film Series, em Nova York, levando a história de uma das maiores vozes da música brasileira ao público internacional.

A participação de Victor também já aparece em uma das principais bases internacionais do audiovisual. No IMDb, o jovem brasileiro figura entre os nomes de destaque do elenco de Elis & Eu, ao lado de João Marcello Bôscoli e Pedro Mariano, sendo creditado como intérprete de João Marcello. A plataforma também relaciona a produção à Movioca e à NBCUniversal Global Distribution.

Natural de Mogi das Cruzes, Victor descobriu ainda criança que queria trabalhar como ator. O desejo surgiu enquanto assistia a uma novela ao lado dos pais. Nos palcos, participou da montagem de O Santo e a Porca, interpretando Pinhão, até chegar à oportunidade que mudaria o rumo de sua jovem trajetória.

O teste para Elis & Eu surgiu justamente por uma habilidade que Victor já possuía: tocar bateria. Seu professor encontrou uma seleção que procurava um menino com essa característica e o incentivou a participar. O que começou como um teste se transformou na oportunidade de integrar uma produção da NBCUniversal sobre um dos maiores nomes da cultura brasileira.

Para Victor, interpretar o filho de Elis também proporcionou um contato diferente com a história da cantora. Um dos aspectos que mais o impressionaram foi descobrir como Elis conseguia conciliar uma carreira intensa com a preocupação e o cuidado com os filhos.

Além da atuação, Victor gosta de música, toca violão, pratica futebol e karatê e sonha alto para os próximos anos. Entre suas referências estão Jim Carrey, Adam Sandler, Leandro Hassum, Selton Mello, Tom Holland e Robert Downey Jr. E, se pudesse escolher um personagem para viver nas telas, já tem resposta: Superman.

Com Elis & Eu chegando ao Universal+ em agosto e a produção já tendo passado por Nova York, Victor começa a transformar em realidade o desejo que nasceu ainda diante da televisão: construir uma trajetória no audiovisual e ser reconhecido pelo seu trabalho.