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Ivi Mesquita se emociona com estreia de 'Piaf – Eu Não Me Arrependo' em São Paulo

Espetáculo é estrelado pela atriz Laila Garin, que interpreta Édith Piaf

Ivi Mesquita esteve na estreia de
Ivi Mesquita esteve na estreia de "Piaf – Eu Não Me Arrependo" - (crédito: Divulgação)

Celebridade do Carnaval e empresária, Ivi Mesquita esteve na estreia de “Piaf – Eu Não Me Arrependo”, no Teatro Bradesco, em São Paulo.

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A famosa ficou encantada com o espetáculo, que é estrelado pela atriz Laila Garin, que interpreta Édith Piaf. “Eu amei! Saí de lá preenchida”, contou Ivi, que se emocionou com a montagem.

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O espetáculo tem quase quatro horas de duração, mas a intensidade da apresentação faz com que o tempo passe rápido. Com momentos de beleza e emoção, a montagem envolve o público do início ao fim e transforma a noite em uma experiência marcante.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 13/08/2026 06:08 / atualizado em 13/08/2026 13:09
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