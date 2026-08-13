Jorge Vercillo lança 'Todo Sempre', nova música sobre amor e viagens no tempo

Jorge Vercillo lança nesta sexta-feira (14) “Todo Sempre”, nova música que parte de uma história de amor atravessada por diferentes tempos e existências. A faixa aborda temas como vidas passadas, encontros, perda e a ideia de que alguns sentimentos permanecem mesmo quando tudo ao redor muda.

A música foi criada em parceria com Valtinho Jota, em um processo que conectou Rio de Janeiro e Lisboa. A melodia da primeira parte e algumas ideias iniciais da letra partiram de Valtinho, que enviou o material para Jorge. A partir daí, o cantor complementou a composição e encontrou, entre suas anotações, uma melodia de refrão que ajudou a definir a versão final da canção.

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A letra acompanha um personagem que revisita diferentes momentos de sua existência, passando por vidas e períodos distintos enquanto mantém a lembrança de um mesmo amor. A narrativa também incorpora a ideia de viagem no tempo, quando o protagonista tenta voltar ao passado para alterar o futuro, mas encontra uma realidade diferente ao retornar.

Na gravação, Jorge trabalha com sua banda e incorpora elementos da música brasileira ao arranjo. Seu característico violão Gibson conduz a base da faixa, enquanto o violão de aço de seu filho, Vini Vercillo, aparece em frases que complementam a instrumentação.

Com “Todo Sempre”, Jorge Vercillo apresenta uma composição que combina romance e uma narrativa sobre tempo e existência, mantendo o violão e a interpretação como elementos centrais da gravação.

A faixa chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (14).