Zerb lança 'Faded Eyes', em parceria com Khalid, e reforça fase internacional da carreira

Depois de uma sequência de colaborações de destaque ao longo de 2026, o produtor brasileiro Zerb dá início a uma nova fase com o lançamento de “Faded Eyes”, seu novo single em parceria com o cantor norte-americano Khalid.

A faixa chega às plataformas digitais à meia-noite desta sexta-feira (14), pelo selo TH3RD BRAIN. O trabalho vem na sequência de colaborações com nomes como Rita Ora, Swae Lee e 24kGoldn, mantendo o produtor em uma sequência de encontros com grandes artistas da música internacional.

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Parceria de sucesso

Khalid já conhecia o trabalho de Zerb antes mesmo de os dois se encontrarem para criar a faixa. A ligação entre os artistas também passa por “Location”, música que ganhou uma versão de cada um deles. “Eu já sabia quem o Zerb era porque nós somos ‘gêmeos’ de ‘Location’. Eu tenho a minha versão de ‘Location’, ele tem a versão dele, e a versão dele é muito boa”, conta o cantor. Para Khalid, a aproximação aconteceu de forma natural, já que os dois já conheciam o trabalho um do outro. “Para mim, havia um interesse mútuo. Não foi tipo ‘quem é esse cara?’. Foi mais como ‘eu sei qual é a dele’, e achei que formaríamos uma dupla incrível.”

A admiração também era compartilhada por Zerb. O produtor afirma que acompanha a música de Khalid há anos e que sempre encontrou identificação em suas composições. “Sempre amei a música do Khalid, venho ouvindo todas as suas produções. Acho que temos mais ou menos a mesma idade, e o que você escrevia era a mesma coisa que eu estava passando”, afirma. “Sempre foi um sonho trabalhar com o Khalid.”

A parceria começou a ganhar forma quando os dois decidiram criar uma música inédita juntos, em vez de seguir com uma ideia que já havia sido apresentada. “Nós enviamos uma música, e eu lembro que Khalid respondeu: ‘Eu gostei, mas adoraria ir para o estúdio e fazer algo novo, fazer a nossa própria parada’. E acho que foi isso que funcionou”, relembra Zerb.

Khalid também queria que o resultado surgisse diretamente desse processo conjunto. “Eu queria muito garantir que, quando entrássemos nisso, fizéssemos algo original juntos, porque isso torna a energia muito mais real e autêntica.”

A criação aconteceu de maneira rápida. Khalid conta que vinha buscando referências na dance music, na música eletrônica e no house e que a produção de Zerb despertou uma resposta imediata. “O momento em que ele deu play nessa batida, simplesmente fluiu, foi como mágica. Acho que é assim que você sabe que as músicas são reais, quando simplesmente vêm de você sem que você precise pensar sobre”, diz.

A confirmação de que a faixa havia encontrado o caminho certo veio ainda no estúdio, no chamado “teste dos amigos”. Khalid decidiu ligar para pessoas próximas para mostrar a música antes de deixar o local. “Você sabe que a música é um sucesso quando tem que pegar o telefone e dizer: ‘para quem eu posso ligar para ouvir isso antes de sairmos do estúdio agora?’. Todos os meus amigos disseram que era nota 10 de 10”, conta.

Zerb também se recorda do momento. “Sempre vou lembrar que no final da sessão passamos acho que uma hora com você ligando para todos os seus amigos. Um FaceTime com umas seis pessoas tocando a música umas 20 vezes.”

Os bastidores do encontro e do processo de criação foram registrados por Zerb em seu vlog, já disponível no YouTube.

Sequência internacional

Antes de “Faded Eyes”, Zerb já havia apresentado outros trabalhos em parceria com grandes nomes da música em 2026. Entre os lançamentos estão “Metallic Lips”, com Swae Lee e Halle Abadi, “Fast Friends”, ao lado de 24kGoldn, e “If It’s Not Love”, em parceria com Rita Ora.

Sobre Zerb

Matheus Zerbini Massa, conhecido como Zerb, é DJ e produtor paulistano nascido em 1997. O reconhecimento internacional veio em 2023, com “Mwaki”, parceria com a cantora queniana Sofiya Nzau. A faixa chegou ao primeiro lugar do chart viral do Spotify e ganhou remixes de nomes como Major Lazer e Tiësto.

Desde então, o produtor consolidou colaborações com artistas como The Chainsmokers, Rita Ora, Swae Lee, Halle Abadi e 24kGoldn, além de assinar um remix para o Coldplay. Zerb é lançado pelo selo TH3RD BRAIN.

Sobre Khalid

Khalid Donnel Robinson, conhecido artisticamente como Khalid, é cantor, compositor e produtor norte-americano, nascido em 1998. Ele ganhou projeção em 2016 com o single de estreia “Location” e, desde então, construiu uma carreira de destaque no R&B contemporâneo, com trabalhos como American Teen e Free Spirit. Seu álbum mais recente é After the Sun Goes Down, lançado em 2025.