Aos 15 anos, Alice Leite abre nova fase da carreira em 'Sábado à Noite'

Alice Leite mal se despediu de Mia e já tem uma nova personagem para apresentar ao público. Aos 15 anos, a atriz dá mais um passo na carreira ao integrar o elenco de “Sábado à Noite”, série teen do Gloob e do Globoplay realizada em parceria com a Panorâmica Filmes. As gravações chegaram ao fim recentemente.

Conhecida por protagonizar “O Dia em que a Minha Vida Mudou”, produção inspirada no livro de Keka Reis, Alice retorna às telas como Flavinha. A personagem faz parte da adaptação da obra de Babi Dewet e marca um momento diferente na trajetória da artista, que agora divide a cena com um elenco majoritariamente mais velho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Caçula do grupo, Alice comemora a oportunidade de participar de uma produção marcada pela música, pelo romance e pelas descobertas da adolescência. Depois da projeção conquistada como Mia, a atriz vive a expectativa de mostrar uma nova faceta ao público e também se prepara para outros trabalhos que estão a caminho.

Flavinha não chega fazendo barulho logo de início. Sua presença será construída gradualmente ao longo dos episódios, mas a aposta é que a personagem conquiste cada vez mais espaço na história — e também a torcida de quem estiver acompanhando a série.

Vaidosa, comunicativa e cheia de entusiasmo, Flavinha guarda algumas semelhanças com Alice. Na trama, ela assume uma missão de grande importância para qualquer fã de carteirinha: presidir o fã-clube dos Marotos.

A banda fictícia reúne Daniel, interpretado por Theo Medon; Caio, vivido por Pedro Mota; Rafael Afonso, papel de João Guilherme; e Bruno, personagem de João Gabriel. Flavinha também contará com a companhia da amiga Rebeca, interpretada por Bárbara Cruz.

Entre músicas, amizades, sonhos e romances, “Sábado à Noite” chega como uma das novas apostas para o público adolescente. Para Alice Leite, a produção representa não apenas o encontro com uma nova personagem, mas o começo de uma fase promissora de sua carreira.