Cantor e compositor Hugo Henrique volta às suas raízes em 'Simplesmente Saudade'

Antes de ter suas próprias músicas, Hugo Henrique já carregava um repertório inteiro com ele. Eram canções que ouvia, cantava em casa, levava para programas de televisão e que acabaram fazendo parte dos primeiros passos de uma trajetória que começou muito cedo.

Hugo teve sua primeira composição gravada aos 12 anos, mas sua trajetória na música começou ainda antes. Quando criança, participou do Programa Raul Gil cantando “Efeitos” e, durante a apresentação, foi surpreendido pela entrada de Cristiano Araújo, que subiu ao palco para cantar com ele.

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A experiência se somou a outros capítulos importantes daquele início de carreira. Tendo o artista como uma de suas referências no sertanejo, Hugo voltou a encontrar esse repertório e esse universo profissional em diferentes ocasiões. Em 2011, participou da música “Delírios de Amar” e, posteriormente, do videoclipe de “Você Mudou”, no qual interpretou o cantor quando criança.

Foi nesse ambiente, entre palcos, bastidores e músicas que estavam entre as mais populares do sertanejo naquele período, que Hugo começou a formar sua própria identidade como artista.

Agora, com 22 anos de idade e sua própria história construída como cantor e compositor, Hugo volta a esse repertório em “Simplesmente Saudade”.

O novo projeto audiovisual reúne 12 canções que ficaram conhecidas na voz de Cristiano Araújo e que, por diferentes razões, também atravessam a história de Hugo. A ideia não foi reinventá-las, mas interpretá-las preservando aquilo que fez com que permanecessem na memória do público. Entre elas está justamente “Efeitos”, música que conecta diretamente o novo álbum àquele encontro no início de sua carreira.

Gravado em Goiânia, “Simplesmente Saudade” tem produção intimista e registro audiovisual completo, realizado no Gonzalles Space. Voz, banda e canção estão no centro do projeto, com arranjos que preservam a familiaridade que essas músicas construíram com o público.

“São músicas que qualquer pessoa da minha geração canta do começo ao fim sem errar uma palavra. Por isso fizemos questão de manter a essência dos arranjos e não trazer nova roupagem a nenhuma das faixas gravadas. Eu não queria reinventar essas canções, queria cantar elas do jeito que elas vivem na cabeça das pessoas”, explica Hugo.

O projeto também estabelece uma ponte com uma geração que talvez não tenha vivido o lançamento dessas músicas, mas que hoje acompanha o trabalho de Hugo.

“Tem gente de 18 anos que nunca ouviu essas músicas, e elas são grandes demais para ficarem só na memória de quem viveu aquela época. Apresentar esse repertório para o meu público de hoje é uma das coisas que mais me animam no disco”, afirma.

E o título “Simplesmente Saudade” não significa olhar apenas para trás. A escolha de “Hoje Eu Tô Terrível” como faixa de trabalho mostra justamente o outro lado do projeto: a saudade que vira festa e coloca essas canções novamente para tocar, cantar e celebrar.

“Simplesmente Saudade” também nasce com possibilidade de continuidade. O projeto foi pensado para chegar aos palcos e, em novos capítulos, abrir espaço para outros repertórios e gerações de músicas que ajudaram a construir o sertanejo que Hugo Henrique faz hoje.