De ‘Romeu e Julieta’ a ‘Sábado à Noite’: Bárbara Cruz ganha novo papel e aposta na dramaturgia teen

Depois de conquistar o público como Rosalina em 'A Infância de Romeu e Julieta', Bárbara Cruz já tem um novo trabalho para apresentar ao público. Aos 15 anos, a atriz emenda mais uma produção voltada ao universo teen e integra o elenco de 'Sábado à Noite', nova série do Gloob e Globoplay, produzida pela Panorâmica.

Na nova trama, Bárbara interpreta Rebeca, marcando uma nova fase de sua trajetória na televisão. A atriz deixa para trás Rosalina, uma das personagens que ajudaram a projetar seu nome junto ao público jovem, para mergulhar agora em uma história que mistura música, amizade, romance, descobertas e os conflitos da adolescência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A mudança de Rosalina para Rebeca simboliza um momento importante para Bárbara. Em A Infância de Romeu e Julieta, produção do SBT em parceria com o Prime Video, ela viveu uma adolescente de personalidade marcante: Rosalina era vaidosa, competitiva, apaixonada por esportes, inteligente e tinha uma queda por Romeu.

Já Sábado à Noite, adaptação da obra de Babi Dewet, leva Bárbara para um novo ambiente. A história acompanha adolescentes no início do ensino médio e tem a música como um dos elementos centrais.

A sequência de trabalhos reforça a aposta de Bárbara na dramaturgia teen. Apesar dos 15 anos, ela já acumula experiências diante das câmeras e também passou pela Globo, com participação na minissérie Assédio, além de trabalhos em publicidade e como modelo.

Sua preparação artística também vai além da interpretação. Bárbara estuda TV e cinema, canto, teatro, dança e dublagem, construindo uma formação que acompanha essa nova etapa profissional.

De Rosalina a Rebeca, Bárbara Cruz começa a desenhar uma trajetória marcada por personagens e produções que conversam diretamente com sua geração. Depois de A Infância de Romeu e Julieta, Sábado à Noite abre uma nova janela para a jovem atriz mostrar seu amadurecimento diante das câmeras e ampliar seu espaço na dramaturgia.