Bruno & Marrone são atração da primeira edição do Bernal Experience

Bruno, da dupla Bruno e Marrone, em destaque na primeira edição do Bernal Experience - (crédito: Divulgação)

Uma noite ao som de Bruno & Marrone marcou a estreia do Bernal Experience, projeto idealizado pelo dentista Anderson Bernal para reunir clientes e parceiros em experiências que vão além da rotina profissional. Cerca de 20 convidados participaram da primeira edição, batizada de Bernal Experience Sertanejo.

A iniciativa nasceu a partir da campanha “Sorrisos felizes te fazem sorrir” e tem como proposta criar momentos de descontração para pessoas que vivem uma rotina intensa de trabalho e alta performance.

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“O Bernal Experience é uma maneira disruptiva de quebrar o burnout de quem trabalha em alta performance. Hoje, foram 20 clientes meus do Instituto Bernal, convidados para participar do primeiro evento”, explica Anderson.

O encontro sertanejo foi apenas o primeiro de uma série de experiências planejadas para o projeto. A programação também prevê o Bernal Experience Smile, um clube fechado de vantagens e benefícios voltado aos clientes.

A próxima edição será dedicada à gastronomia e contará com a participação de Erick Jacquin, além de um jantar exclusivo para 30 convidados. Na sequência, o projeto terá uma edição voltada ao universo fitness, com a presença de Gracyanne Barbosa.

Bernal Experience, na sua primeira edição, promove encontro sertanejo com show da dupla Bruno e Marrone (foto: Divulgação)

A proposta é ampliar a programação ao longo do ano, passando por diferentes universos e interesses, com encontros relacionados a vinhos, gastronomia, atividades para crianças e outros momentos de lazer.

Mais do que promover eventos, Anderson Bernal pretende criar oportunidades para aproximar pessoas e proporcionar momentos de descontração em meio à rotina. “A maneira de unir as pessoas é pelo sorriso”, resume.