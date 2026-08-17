Influencer Lahan celebra 10 anos no digital e relembra início da carreira

Lahan está em clima de comemoração. Aos 26 anos, o influenciador celebra uma década desde que começou a produzir conteúdo para a internet, ainda aos 16, quando enxergava o ambiente digital como uma possibilidade de complementar a renda. O que começou sem grandes pretensões acabou se transformando em profissão e mudou os rumos de sua vida.

Ao olhar para os primeiros conteúdos, ele diz enxergar praticamente outra pessoa. Não apenas pelas mudanças naturais da idade, mas pela forma como passou a compreender a exposição e a responsabilidade que acompanham uma audiência nas redes sociais.

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“Quando comecei, aos 16 anos, eu não tinha dimensão de onde a internet poderia me levar. Era uma tentativa de fazer uma renda extra e, ao mesmo tempo, um espaço onde eu podia criar. Dez anos depois, olhar para tudo o que aconteceu é muito simbólico para mim”, conta.

A comemoração também vem acompanhada de uma reflexão sobre os bastidores de uma profissão que, segundo ele, nem sempre é tão simples quanto parece para quem acompanha apenas as publicações.

“Tem uma parte que ninguém vê. Existem dúvidas, conteúdos que não funcionam, momentos em que você se compara, pressão por resultado e aquela sensação de precisar estar sempre criando alguma coisa nova. Eu precisei amadurecer muito para entender que não dá para medir uma trajetória inteira por um número ou por um vídeo que viralizou”, afirma.

Para Lahan, uma das maiores mudanças ao longo desses dez anos foi justamente aprender a lidar com a velocidade das redes. Tendências surgiram e desapareceram, plataformas mudaram e novas formas de produzir conteúdo passaram a disputar a atenção do público.

“Eu comecei muito novo e fui crescendo junto com a internet. Muita coisa que funcionava quando eu tinha 16 anos já não faz sentido hoje. Acho que permanecer nesse ambiente exige saber mudar sem perder quem você é”, avalia.

Hoje, além da atuação como influenciador, ele também desenvolve projetos ligados à comunicação e ao universo digital. Ainda assim, afirma que chegar aos dez anos de trajetória fez com que voltasse a olhar para o início com mais carinho.

“Se eu pudesse falar alguma coisa para aquele menino de 16 anos, diria para ele continuar. Não porque tudo daria certo o tempo inteiro, porque não deu, mas porque cada fase acabaria ensinando alguma coisa. Tenho orgulho de não ter parado no meio do caminho”, finaliza.