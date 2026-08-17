Modelo Roberta Graciana transforma pluralidade em assinatura em novo projeto; conheça

Há mulheres que constroem sua imagem a partir de um único universo. E há aquelas que fazem da própria pluralidade sua principal assinatura. Roberta Graciana está nesse segundo grupo. Modelo, profissional do Direito e agora embaixadora da EGM, ela inicia uma nova fase da carreira conciliando moda, comunicação, formação profissional e diferentes possibilidades de atuação.

A relação com a moda começou ainda na adolescência, quando Roberta deu os primeiros passos diante das câmeras. Desde então, acumulou experiências em campanhas, desfiles, eventos e produções fotográficas, construindo uma trajetória marcada pela versatilidade.

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Agora, esse percurso ganha um novo direcionamento. A chegada à EGM representa uma etapa mais estratégica de sua carreira, voltada à construção de imagem, posicionamento e novas conexões com marcas e projetos. Como embaixadora, Roberta passa a integrar o time de personalidades da empresa, ampliando sua atuação em segmentos como moda, beleza, lifestyle, publicidade, conteúdo digital, eventos e ações especiais.

A proposta é encontrar oportunidades que façam sentido para sua identidade e para o momento profissional que vive, sem transformar sua imagem em algo distante de sua própria história.

Uma mulher que não cabe em uma definição

Formada em Direito e com outras qualificações profissionais, Roberta construiu uma trajetória que vai muito além da moda. Sua formação e suas experiências ajudam a compor uma imagem que não se resume à estética. Existe repertório, conhecimento e uma história pessoal por trás daquilo que aparece diante das câmeras.

É justamente essa combinação que dialoga com um mercado cada vez mais interessado em perfis capazes de representar diferentes ideias e estilos de vida. Aos 1,69 m, Roberta apresenta características para trabalhos comerciais, beauty, lifestyle, publicidade, e-commerce, catálogos, editoriais e projetos especiais.

Mais do que transitar por diferentes segmentos, porém, ela representa uma maneira contemporânea de construir uma identidade profissional. Carreira, feminilidade, conhecimento, imagem e novos projetos não precisam ocupar espaços separados. Podem coexistir e, juntos, formar uma trajetória mais autêntica.

Quando a imagem também conta uma história

A moda mudou, e a maneira de construir uma carreira dentro dela também. Hoje, marcas procuram pessoas que não apenas vistam uma proposta, mas que consigam representar conceitos, criar identificação e estabelecer uma relação verdadeira com o público.

Nesse contexto, a imagem deixa de ser apenas aparência e passa a funcionar como linguagem.

Roberta transita por diferentes propostas justamente por reunir presença diante das câmeras e capacidade de comunicação. Elegante e expressiva, mantém a naturalidade como uma de suas principais características, o que amplia suas possibilidades em campanhas, conteúdos e projetos publicitários.

Essa versatilidade também abre espaço para novas narrativas. Ao reunir diferentes experiências em uma mesma trajetória, Roberta pode ocupar lugares distintos sem perder aquilo que a torna reconhecível.

Um novo capítulo

A nova fase profissional não significa deixar para trás o que já foi construído. Pelo contrário. É a possibilidade de transformar experiências anteriores em novos caminhos e olhar para a própria trajetória sob outras perspectivas.

A história de Roberta na moda começou cedo, mas não precisa ser definida apenas pelo que aconteceu até aqui.

Entre o Direito e as câmeras, entre a experiência e os novos projetos, ela constrói uma imagem que não se resume a uma profissão. É uma trajetória marcada por escolhas, possibilidades e pela disposição de continuar se reinventando.

No fim, talvez seja justamente essa pluralidade sua característica mais forte: a capacidade de ocupar diferentes espaços sem abrir mão da própria essência.