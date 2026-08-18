Jovem ator Bernardo Lessa se prepara para novo desafio no cinema com 'O Zelador'

Aos 9 anos, Bernardo Lessa já começa a construir uma carreira que passa por diferentes áreas do audiovisual. Depois de estrear na televisão na pequena infância, o jovem ator se prepara agora para novos trabalhos, entre eles o filme 'O Zelador', que está em processo de produção.

O longa-metragem da INTRO Pictures e Migdal Fimes, dirigido por Pedro Antônio e roteiro de Fil Braz, chega em um momento de expansão na carreira de Bernardo, que também poderá ser visto em breve em duas produções da Globo.

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Em breve, o ator integrará o elenco da novela “Paraíso Perdido” e da série “Pablo e Luisão”, ampliando sua experiência diante das câmeras em projetos de diferentes formatos.

A relação de Bernardo com a televisão começou cedo. Aos 3 anos, ele fez sua estreia na novela 'Verdades Secretas 2', da Globo, interpretando Fabrício, filho da personagem Angel, vivida por Camila Queiroz. Depois, integrou o elenco da produção “Até Onde Ela Vai”, da Record.

No cinema, 'O Zelador' se soma a outros trabalhos já realizados pelo jovem ator. Bernardo também participa de 'Cacilda Becker em Cena Aberta', produção ainda inédita em que interpreta o filho dos personagens de Michel Melamed e Débora Falabella.

Por fim, o ator ainda acumula participações em quatro filmes destinados ao streaming: 'Mãe, Sequestraram a Babá', '1, 2, 3, Testando', 'Uma Tia da Pesada 2' e 'Uma Tia da Pesada 3'.