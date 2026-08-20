WhoMadeWho e Denis Sulta comandam nova edição da BOMA em 2026

A BOMA chega a São Paulo em 2026 para sua única edição na capital paulista. Marcada para o dia 22 de agosto, no Mercado Pago Hall, na Mercado Livre Arena Pacaembu, a noite terá uma parceria inédita com o The Moment, festa autoral do trio dinamarquês WhoMadeWho, que também integra o line-up em formato Hybrid DJ Set. O evento tem encerramento previsto para as 7h.
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Entre os nomes confirmados está Denis Sulta, nome artístico de Hector Barbour. O DJ e produtor de Glasgow construiu sua carreira na cena independente da cidade e passou por selos como Dixon Avenue Basement Jams e Numbers, antes de criar o próprio selo e marca de eventos, Sulta Selects. O escocês já se apresentou em uma edição da BOMA e retorna à pista da marca em São Paulo.
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BOMA e The Moment se encontram pela primeira vez
Criado pelo WhoMadeWho, o The Moment nasceu como um espaço de encontro entre música, arte e conexão. A proposta também se aproxima da identidade da BOMA, que aposta em experiências nas quais o público participa ativamente da construção da noite.
O encontro entre as duas marcas acontece pela primeira vez em São Paulo e reúne, além de WhoMadeWho e Denis Sulta, Ashibah, Jackson, Halfcab, Charmeine e Solarce Brothers.
A edição paulista também chega com uma mudança de endereço. Segundo a organização, novas condições operacionais do local inicialmente previsto fariam com que a experiência fosse diferente daquela apresentada ao público. A BOMA decidiu, então, transferir o evento para o Mercado Pago Hall.
“Mais do que uma troca de local, essa é uma escolha pela experiência. Preferimos mudar o endereço a mudar aquilo que prometemos”, afirma a equipe da BOMA em comunicado.
A BOMA, sigla para Born Of Music Addiction, surgiu em 2018 e se consolidou na cena eletrônica brasileira ao unir música, arte e identidade visual. Ao longo dos anos, a plataforma ocupou espaços como o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e o Museu Nacional de Brasília, além de ganhar projeção internacional com seu Carnaval carioca.
Serviço
BOMA São Paulo 2026
Mercado Pago Hall — Mercado Livre Arena Pacaembu
22 de agosto de 2026
Encerramento às 7h
Line-up: WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), Denis Sulta, Ashibah, Jackson, Halfcab, Charmeine e Solarce Brothers
Realização: BOMA × The Moment