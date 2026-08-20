Influencer Matheus Lucas revela crush em Evaristo Costa: 'Tinha um desejo nesse homem'

O anúncio feito por Evaristo Costa de que começaria a produzir “conteúdo adulto” movimentou as redes sociais e também despertou uma reação bem-humorada de Matheus Lucas. Em vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador aproveitou a repercussão para revelar que o jornalista sempre esteve entre seus grandes crushes.

“Descobri que eu era safada vendo o Evaristo Costa. Eu olhava pra televisão assim, enquanto ele estava passando, né? Eu tinha um desejo nesse homem, que não está escrito nas estrelas”, contou Matheus, em tom descontraído.

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A relação de Matheus com o jornalista, no entanto, vem de antes da recente brincadeira. Ele também relembrou a saída de Evaristo do Jornal Hoje, em 2017, e confessou que ficou abalado com a despedida.

“Chorei tanto nesse dia. Tô com raiva de você até hoje, viu, Evaristo. Sem aviso prévio”, brincou. “Eu só desculpei porque eu tô com o coração muito bom.”

Ao comentar a aparência do jornalista, Matheus foi além e imaginou até que tipo de personalidade estaria por trás do visual comportado de Evaristo.

“Ele não tem uma cara de ser safado? De quem dá uns tapas na cara da gente? Mas, ao mesmo tempo, ele não tem um rostinho de menino bom?”, disparou.

A declaração vem na esteira do vídeo publicado por Evaristo Costa na última quarta-feira (19), no qual o jornalista anunciou que começaria a produzir “conteúdo adulto”. A expressão, porém, fazia parte de uma brincadeira: o conteúdo será voltado a temas relacionados à vida adulta e ao envelhecimento, como dores nas costas, vista cansada, hipertensão e colesterol. Evaristo, que está prestes a completar 50 anos, afirmou que já gravou os primeiros episódios e que pretende lançar o primeiro na próxima semana.

Mas Matheus decidiu entrar na brincadeira e deixou claro que, caso a proposta fosse outra, já teria um assinante garantido.

“Eu assinaria, o tempo todo. Evaristo Costa, cadê o primeiro conteúdo adulto, meu filho? Estamos aqui no aguardo, sentados e esperando”, finalizou.