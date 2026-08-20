Jake Leal revela problema de saúde que a fez chegar a comer de canudo: 'Era muita dor'

Jake Leal enfrentou um problema de saúde que chegou a afetar diretamente sua rotina e até sua alimentação. Em uma das fases mais intensas do quadro, a influenciadora e ex-participante do Big Brother Brasil conta que praticamente não conseguia abrir a boca, sentia fortes dores e precisou comer e beber com o auxílio de um canudo.

“As pessoas achavam que meu rosto estava largo porque eu tinha colocado preenchedor no maxilar. Mas, na verdade, minha musculatura estava muito forte por conta do bruxismo. Chegou a um ponto que minha mandíbula travava tanto que eu não conseguia abrir a boca. Fazia movimentos, fazia muitos estalos e eu precisava comer só coisas líquidas com canudo. Era muita dor. Aquilo começou a interferir diretamente na minha rotina”, revela Jake.

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O problema estava relacionado ao bruxismo. Foi em busca de tratamento que Jake chegou à Dra. Najla Vicentini e conheceu o Método RUV, técnica autoral desenvolvida pela médica. Uma das etapas do tratamento foi a aplicação de toxina botulínica diretamente na musculatura responsável pela mastigação. A substância reduz temporariamente a força de contração desses músculos, ajudando a diminuir a sobrecarga provocada pelo bruxismo e podendo também suavizar a aparência de uma musculatura que estava excessivamente desenvolvida.

Para Jake, a mudança foi além da estética. O objetivo era recuperar qualidade de vida e devolver equilíbrio ao rosto.

“Eu nunca imaginava que existia uma possibilidade de tratar aquilo de uma forma tão direta. Eu estava acostumada a pensar que precisava conviver com aquela mandíbula travando, com os estalos e com a dor. Quando entendi que era possível atuar diretamente naquela musculatura, foi uma virada de chave para mim”, conta.

O tratamento também envolveu um planejamento facial completo. Como Jake já havia realizado outros procedimentos anteriormente e não estava satisfeita com alguns resultados, uma das prioridades foi desfazer intervenções que já não conversavam com o rosto dela.

Foi realizada hialuronidase para remover o preenchimento anterior da região dos lábios, permitindo reconstruir a harmonia facial a partir de uma aparência mais leve e natural. Também foi realizada aplicação de toxina botulínica em pontos estratégicos, incluindo a região da testa, sempre respeitando as características individuais da paciente.

O resultado representa justamente o contrário da ideia de transformar completamente o rosto por meio de procedimentos estéticos. A proposta foi corrigir excessos, tratar a musculatura relacionada ao bruxismo e recuperar proporções sem perder a identidade de Jake.

“Eu só queria voltar a ter qualidade de vida e me sentir bem com o espelho. Hoje eu entendo que nem sempre você precisa colocar mais. Às vezes, precisa retirar, corrigir e tratar o que realmente está causando aquela alteração. No meu caso, o bruxismo tinha uma participação muito maior no formato do meu rosto do que eu imaginava.”