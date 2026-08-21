Douglas Volpy assina bolo de aniversário de Vanessa Jackson em festa inspirada em Michael Jackson

A relação de Douglas Volpy com a família e o universo de Michael Jackson ganhou um novo capítulo. Em 2015, o chef e confeiteiro foi responsável pelo bolo preparado para a comemoração dos 87 anos de Joe Jackson, pai do astro pop Michael Jackson, durante sua passagem pelo Brasil.

Na ocasião, o próprio Joe Jackson escolheu o sabor do bolo: chocolate belga com nozes, fazendo questão de que esse recheio estivesse presente na celebração.

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Para Douglas Volpy, preparar o bolo do pai de uma das maiores estrelas da música mundial foi um dos trabalhos mais marcantes de sua trajetória profissional: “Fazer o bolo do pai de Michael Jackson foi um dos meus maiores desafios profissionais, e deu o que falar.”

Anos depois, a história voltou a se conectar com o universo do Rei do Pop. Na quinta-feira, 20 de Agosto de 2026, a cantora e atriz Vanessa Jackson celebrou seus 45 anos, em São Paulo, ao lado de amigos e familiares, em uma festa totalmente inspirada em Michael Jackson.

Para a ocasião, o bolo foi novamente assinado por Douglas Volpy, desta vez em uma produção especial nas cores preto, branco e prata, com muito brilho e elementos que remetiam à trajetória do astro, incluindo a icônica luva de Michael Jackson como destaque da decoração.

O sabor também foi escolhido especialmente para a aniversariante. Vanessa optou por mousse de leite em pó com uvas verdes, combinação que uniu delicadeza e frescor ao conceito sofisticado da comemoração.

Para completar a homenagem, Vanessa Jackson surgiu com um figurino inspirado no clipe “Thriller”, um dos maiores clássicos da carreira de Michael Jackson. A produção transformou a festa em uma verdadeira celebração ao legado do artista.

Entre homenagens, brilho, música e alta confeitaria, Douglas Volpy reafirmou sua ligação com momentos que unem gastronomia, personalidade e grandes histórias. Do bolo escolhido por Joe Jackson ao bolo de aniversário de Vanessa Jackson, o nome do chef volta a aparecer em uma celebração marcada pela referência a um dos maiores ícones da cultura pop mundial.