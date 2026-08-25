Lorena Nemeth celebra novo passo na carreira com série da Netflix

Lorena Nemeth integra o elenco de 'Habeas Corpus' e fala sobre os aprendizados no projeto - (crédito: Divulgação)

Aos 13 anos, Lorena Nemeth se prepara para um novo momento em sua trajetória artística. Com seis anos de experiência na área, a jovem atriz integra o elenco de “Habeas Corpus”, nova série da Netflix, que estreia em 23 de setembro.

A produção nacional é dirigida por Luiz Villaça e tem Marjorie Estiano e Any Gabrielly entre os protagonistas. Para Lorena, fazer parte do projeto representa uma oportunidade de aprendizado e um passo importante na carreira.

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“Estou muito feliz com esse momento da minha carreira. Fazer parte de Habeas Corpus foi uma experiência muito especial e que me trouxe muito aprendizado. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que admiro e foi um trabalho muito importante para mim”, conta.

A atriz também revela a expectativa para a chegada da série à plataforma. “Estou muito ansiosa para o público conhecer a série. É uma história que prende a atenção e tem muitos momentos que vão surpreender. Espero que as pessoas gostem tanto quanto nós gostamos de fazer”, afirma.

Segundo Lorena, a oportunidade surgiu em um momento em que buscava justamente ampliar suas experiências diante das câmeras. “Quando surgiu a oportunidade, fiquei muito feliz porque era um projeto que me despertou muito interesse. Eu queria muito viver essa experiência, aprender e dar o meu melhor para a personagem”, diz.

Experiência desde a infância

Apaixonada por arte, Lorena começou a trabalhar profissionalmente ainda criança e já acumula experiências em diferentes formatos, incluindo produções para streaming, publicidade e campanhas. Entre os trabalhos anteriores, está uma produção inspirada no universo Disney, na qual interpretou a Princesa Tiana, personagem de “A Princesa e o Sapo”.

Além da atuação, a jovem mantém uma rotina de formação artística. Atualmente, faz cursos de interpretação, canto e piano. Lorena também canta, toca teclado e encontra no desenho uma das atividades para explorar a criatividade nas horas vagas.

Com a estreia de “Habeas Corpus”, a atriz amplia sua presença no audiovisual e dá mais um passo em uma trajetória que começou ainda na infância.