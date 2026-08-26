Caio Santos amplia trajetória na atuação com participação em nova série da Netflix

Aos 10 anos, Caio Santos se prepara para um novo papel no mundo artístico, ao fazer parte do elenco de “Habeas Corpus”, nova série da Netflix, que estreia em setembro. Dirigida por Luiz Villaça, a produção nacional conta ainda com Marjorie Estiano e Any Gabrielly no elenco.

A participação na série representa mais um passo na trajetória do jovem no audiovisual, que descobriu a paixão pela atuação após participar de uma produção sobre Ayrton Senna. A experiência despertou seu interesse pelo trabalho diante das câmeras e fez com que ele passasse a estudar TV e cinema.

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Desde então, Caio vem acumulando trabalhos em diferentes formatos. No cinema, participou do longa-metragem “Lusco-Fusco”. Já no teatro, esteve nos espetáculos “Ray - Você Não Me Conhece” e “Domingo no Parque”, inspirado na música de Gilberto Gil.

A experiência nos palcos também trouxe reconhecimento. Em 2025, o jovem foi indicado ao Prêmio Bibi Ferreira na categoria Ator Revelação. No mesmo ano, participou do São Paulo Fashion Week e esteve entre as primeiras dez crianças negras a desfilar no evento, em apresentação do estilista Ronaldo Fraga.

A formação artística acompanha essa trajetória. Atualmente, Caio estuda TV e cinema, teatro e inglês, buscando ampliar sua preparação para novos trabalhos. Além de “Habeas Corpus”, ele também participa de dois longas-metragens que ainda estão em sigilo.

Antes de se dedicar mais intensamente à atuação, Caio começou a carreira como modelo, aos 3 anos. Ao longo desse período, participou de campanhas de moda e publicidade, experiência que ajudou a aproximá-lo do universo artístico e dos trabalhos diante das câmeras.