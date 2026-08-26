Patrícia Ribeiro prepara uma nova fase na carreira e não descarta a televisão

Depois do sucesso de “Quero Ser Feliz”, tema que ficou associado ao universo do Big Brother em Portugal, Patrícia Ribeiro prepara agora uma nova etapa na sua carreira, com os olhos postos no entretenimento e na televisão.

A artista, que se prepara para apresentar a sua nova biografia, está a trabalhar em novos projetos e admite que esta mudança de ciclo poderá passar também pelo pequeno ecrã.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sem revelar ainda todos os detalhes, Patrícia Ribeiro deixa no ar a possibilidade de aceitar um novo desafio televisivo, incluindo a participação num reality show em Portugal ou no Brasil.

“Estou numa fase completamente nova da minha vida e da minha carreira. Sinto-me preparada para novos desafios e não fecho a porta à televisão. Se surgir o projeto certo, vou estar disponível para o abraçar.”

A ligação de Patrícia Ribeiro ao universo do Big Brother não é recente. A sua música “Quero Ser Feliz” tornou-se um dos temas associados ao programa e ganhou uma forte ligação ao público português.

Agora, anos depois, a artista prepara-se para voltar a surpreender, conciliando a música, a sua história de vida e novos projetos ligados ao mundo do entretenimento.

Portugal ou Brasil? Reality show, televisão ou um novo projeto musical? Patrícia Ribeiro prefere, para já, manter o suspense — mas garante que esta nova fase promete dar que falar.