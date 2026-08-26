Ator Haysam Ali leva 'Vampiro de Niterói' para Festival na Escócia

O ator brasileiro-americano Haysam Ali fechou parceria de divulgação com o Grindr da Escócia para o espetáculo “Vampiro do Rio”, aka “Vampiro de Niterói” em cartaz no Festival Fringe de Edimburgo, um dos maiores festivais de artes do mundo, na Escócia, Reino Unido.

A peça estreou na última segunda-feira (17) e segue em cartaz até domingo (23). As apresentações estão esgotadas e chamam a atenção ao retratar um dos momentos mais emblemáticos da trajetória de Marcelo Costa de Andrade, o serial killer brasileiro que ficou conhecido como “Vampiro de Niterói”.

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O solo show já foi apresentado em Los Angeles e, agora, pela primeira vez, é realizado fora dos Estados Unidos.

Solo show

No monólogo “Vampire of Rio”, também conhecido como “Vampiro de Niterói”, Haysam Ali interpreta dois personagens centrais e opostos: Marcelo Costa de Andrade, o famoso serial killer brasileiro dos anos 1990, conhecido como “Vampiro de Niterói”; e o psiquiatra, médico responsável por acompanhar o criminoso e analisar sua mente e seus relatos.

Antes de ganhar destaque internacional com o personagem, o ator, que atualmente reside em Los Angeles, protagonizou outros projetos, entre curtas-metragens e peças teatrais. Agora, Haysam chama atenção pelo momento vivido com o espetáculo e pela interpretação do personagem que marcou um dos casos criminais mais conhecidos do Brasil.