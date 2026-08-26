Sobrinho de Naldo Benny emplaca hit que ganhou nova versão na voz de Rey Vaqueiro

Uma produção que nasceu no funk carioca começa a ganhar espaço em um território diferente: o forró. A faixa produzida por MC O PH, DJ GB da Disney e DJ Sorriso da Maré ganhou uma nova versão na voz de Rey Vaqueiro, aproximando duas cenas musicais que, apesar de suas características próprias, têm encontrado cada vez mais pontos de conexão.
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A aproximação aconteceu durante uma apresentação no Baile da Disney, onde Rey Vaqueiro teve contato com a música. O cantor se identificou com a faixa e decidiu levar a produção para seu repertório, dando ao trabalho uma nova interpretação e ampliando seu alcance para além do circuito do funk.
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A repercussão nas redes sociais também ajudou a impulsionar a música. Segundo informações divulgadas pelos artistas, a faixa já ultrapassou a marca de 100 mil vídeos no TikTok, plataforma que tem se consolidado como uma das principais vitrines para a descoberta e a disseminação de músicas no Brasil.
Do baile carioca a novos públicos
Para MC O PH, o movimento representa uma oportunidade de apresentar seu trabalho a públicos que vão além da cena em que começou. O artista vem construindo sua trajetória no funk ao lado de nomes ligados ao Baile da Disney, entre eles DJ GB da Disney e DJ Sorriso da Maré, que acumulam trabalhos e produções dentro do circuito carioca.
A parceria também evidencia um movimento cada vez mais comum na música brasileira: a circulação de uma mesma faixa por gêneros diferentes. Quando uma produção encontra intérpretes de outras cenas, ela pode ganhar novas versões, arranjos e públicos sem necessariamente perder a identidade que marcou seu lançamento original.
No caso de Rey Vaqueiro, a chegada ao forró amplia justamente essa possibilidade. A música deixa o ambiente dos bailes cariocas e passa a dialogar com uma audiência acostumada a outras sonoridades e referências regionais.
Novos caminhos
A aproximação com o forró também pode representar um novo caminho para MC O PH, DJ GB da Disney e DJ Sorriso da Maré. A intenção do trio é continuar explorando possibilidades fora das fronteiras tradicionais do funk e levar sua identidade para outras sonoridades.
A movimentação acompanha uma característica cada vez mais presente no mercado musical: músicas que começam em cenas específicas podem ganhar novas dimensões quando atravessam regiões, gêneros e plataformas. Nesse processo, as redes sociais funcionam como uma ponte entre artistas e públicos diferentes.
Agora, com uma nova interpretação na voz de Rey Vaqueiro, a produção ganha a oportunidade de circular em outro mercado e reforça a aproximação entre o funk carioca e o forró.