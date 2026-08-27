De Neymar a Anitta: saiba o que não pode faltar nas mansões dos famosos

Neymar e Anitta são celebridades de grande destaque no Brasil - (crédito: Divulgação)

O mercado imobiliário residencial de luxo e superluxo encerrou 2025 com recordes históricos nas capitais brasileiras. Foram vendidas 10.607 unidades acima de R$ 2 milhões, movimentando R$ 52,2 bilhões, alta de 35% em relação a 2024, segundo dados do setor. O número não reflete apenas um segmento em expansão, mas uma mudança completa no perfil do comprador.

Se antes famosos como Neymar, Anitta, Virgínia Fonseca, Luciano Huck e Angélica buscavam apenas localização nobre, hoje o critério é outro. E é aí que entra a análise da corretora de imóveis de luxo Michele Balsamão, especialista em alto padrão.

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Para a especialista, o conceito de luxo deixou de ser ostentação e passou a ser experiência de morar.

"Um imóvel de luxo é definido pelo conjunto de atributos que entrega excelência em todos os aspectos: localização privilegiada, arquitetura autoral, acabamentos de altíssimo padrão, privacidade, segurança e uma experiência de vida personalizada", afirma Michele.

"O cliente de altíssimo padrão busca um imóvel que reflita seu estilo de vida, oferecendo conforto, exclusividade, bem-estar e soluções que unam sofisticação, funcionalidade e discrição. Mais do que ostentação, o luxo está na qualidade da experiência e na singularidade do produto", completa.

O que é inegociável para o comprador de alto padrão

Entre os critérios que os compradores de alto padrão não abrem mão estão privacidade, segurança, localização estratégica, qualidade construtiva, planta inteligente, acabamentos impecáveis e potencial de valorização do patrimônio.

"Além disso, há uma crescente valorização de imóveis únicos, com baixa oferta e alto potencial de preservação de valor ao longo do tempo", destaca a especialista.

Embora a localização continue sendo determinante, ela deixou de ser o único fator decisivo. Segundo Michele, o endereço precisa estar associado à qualidade de vida.

"Um excelente endereço, sem uma experiência residencial diferenciada, já não atende às expectativas desse público. Ele precisa entregar mobilidade, segurança, proximidade de áreas verdes e acesso a serviços premium", explica.

Bem-estar virou programa de necessidades

Outro aspecto que ganhou protagonismo nos últimos anos, e que explica por que famosos investem milhões em mansões e coberturas, é o bem-estar. Ambientes voltados à saúde passaram a integrar a lista de desejos.

"Espaços dedicados à saúde, como academias completas, salas de massagem, spas, ambientes de meditação e recuperação física passaram a fazer parte do programa de necessidades. Também cresceram a demanda por escritórios sofisticados para o trabalho remoto, cozinhas gourmet integradas, adegas climatizadas, áreas para entretenimento e ambientes flexíveis que acompanhem diferentes momentos da vida da família", afirma Michele.

Tecnologia deixou de ser diferencial e virou requisito básico

A corretora de imóveis de luxo Michele Balsamão também listou quais diferenciais tecnológicos passaram a ser indispensáveis em imóveis de alto padrão, especialmente nos imóveis procurados por celebridades.

"Automação residencial completa, controle integrado de iluminação, climatização, cortinas, áudio, vídeo e segurança são praticamente obrigatórios. Sistemas de monitoramento inteligente, fechaduras digitais, infraestrutura para carregamento de veículos elétricos, conectividade de alta velocidade e soluções voltadas à eficiência energética também passaram a ser diferenciais essenciais", explica.

Sustentabilidade e serviço de hotelaria

A sustentabilidade também passou a influenciar a decisão de compra.

"O comprador de alto padrão está cada vez mais atento à eficiência ambiental, não apenas por uma questão de responsabilidade, mas também de qualidade de vida. Projetos com certificações ambientais, uso racional da água, eficiência energética, energia solar, materiais sustentáveis e paisagismo inteligente agregam valor e são vistos como atributos permanentes do patrimônio", diz Michele.

Na avaliação da especialista, o próprio conceito de condomínio mudou. Mais do que áreas de lazer, os compradores esperam uma estrutura capaz de oferecer serviços.

"O condomínio passou a funcionar como uma extensão da residência. Além de segurança de alto nível, espera-se gestão profissional, serviços personalizados, concierge, wellness, espaços para reuniões privadas, áreas de convivência sofisticadas, suporte para delivery e logística, além de experiências exclusivas que promovam conforto, discrição e conveniência. Mais do que oferecer infraestrutura, os empreendimentos de luxo precisam entregar uma experiência completa de hospitalidade e excelência", finaliza Michele Balsamão.