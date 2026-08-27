Jacqueline Sato reencontra Mariko com exibição de 'Orgulho e Paixão' em Portugal

Anos depois de sua exibição original no Brasil, “Orgulho e Paixão” ganha uma nova janela internacional. A novela de Marcos Bernstein, livremente inspirada nas obras de Jane Austen, está sendo exibida pela Globo Portugal e chega a uma nova audiência. Entre os personagens que podem ser redescobertos pelo público português está Mariko, interpretada por Jacqueline Sato.

Na trama, ela vive uma das primeiras mulheres a se formar em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Bisneta de um dos primeiros japoneses a se estabelecer no Brasil, ela enfrenta o preconceito por sua origem e também por ocupar um espaço profissional ainda pouco acessível às mulheres de sua época. Depois de deixar o sul do país, muda-se para São Paulo, onde leva uma vida modesta e constrói uma amizade cativante com Januário, interpretado por Silvio Guindane.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para Jacqueline, é justamente essa quebra de barreiras que torna a personagem tão especial: “Para mim, a Mariko foi muito especial por representar uma mulher que rompeu com muitas barreiras de sua época e foi além das expectativas. Numa época em que a maioria das mulheres nem tinha acesso aos estudos e era estimulada a apenas pensar em ter um bom casamento, ela escolheu a medicina e precisou enfrentar preconceitos para chegar aonde chegou".

"É muito bonito poder revisitar esse trabalho anos depois e saber que a história está chegando tão longe, lá em Portugal, e que, agora, as pessoas que não tiveram contato com a novela quando ela foi exibida no Brasil vão poder descobri-la. Que ela seja um sucesso, assim como foi aqui!”, completa a atriz.

A relação de Jacqueline com discussões socialmente importantes também ganhou novos contornos fora da ficção. Ela idealizou, roteirizou, produziu e apresentou “Mulheres Asiáticas”, docu-talk-reality-show que coloca mulheres brasileiras de ascendência asiática no centro de suas próprias narrativas.

Exibida originalmente pelo E! Entertainment e posteriormente disponibilizada pelo Universal+, no Prime Video, a primeira temporada reúne seis episódios e 13 convidadas, todas nipo-brasileiras, de diferentes gerações e áreas profissionais. Entre elas estão Danni Suzuki, Maíra Kimura, Fernanda Takai, Ana Hikari e Telma Shiraishi.

Integrante da Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão, responsável pelo International Emmy Awards, a artista tem entre seus próximos lançamentos o longa “Uma Praia em Nossas Vidas”, dirigido por Guto Arruda Botelho e ambientado no Brasil dos anos 1980, no período posterior à ditadura militar, ao lado de nomes como Marcelo Serrado e Alessandra Negrini.