Influencer Lina Nakamura viraliza ao contrariar críticas e pedir namorado em casamento

A influencer e criadora de conteúdo Lina Nakamura resolveu fugir da tradição e pedir o namorado, John Coffee, em casamento. O pedido aconteceu durante um passeio de barco em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, em um lugar que já tinha um significado especial para os dois.

Juntos há três anos, os dois vivem sem tabus e sem se importar com rótulos, mesmo tendo foco principal em conteúdo adulto. Mas nem sempre foi assim. Lina já foi criticada e julgadas por vídeos íntimos e ouviu durante anos comentários de que seria uma mulher “para curtir”, mas não para casar.

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“Já ouvi muito: ‘Essa aí não é mulher para casar, é só passatempo’. Como se a minha profissão definisse a minha capacidade de amar, ter uma relação séria ou construir uma família. Eu não sou um passatempo. Tenho meus sonhos e faço minhas escolhas”, afirma.

Lina conta ainda que já recebeu investidas e propostas de outras pessoas, inclusive famosas, mas diz que nunca teve dúvida sobre com quem gostaria de construir uma vida. “Eu escolhi o John. É meu parceiro, meu melhor amigo e a pessoa com quem quero construir uma família. A gente trabalha com conteúdo adulto, expõe a nossa intimidade, mas isso não significa que não exista amor, compromisso, planos e vontade de ficar junto”, diz.

Para o casal, voltar ao mesmo ponto onde haviam se beijado um ano antes tornou o pedido ainda mais simbólico. “Foi onde começamos a criar esse vínculo com a Região dos Lagos e imaginar uma vida diferente. Queria que o pedido tivesse história, não fosse simplesmente uma coisa montada para ficar bonita no vídeo”, explica Lina.

Agora noivos, Lina e John vão manter a relação da mesma forma que sempre levaram: sem se preocupar com padrões ou com o que esperam deles. “Tem gente que pode achar estranho uma mulher pedir um homem em casamento. Para mim, estranho seria esperar por uma coisa que eu mesma queria fazer. Se nós mulheres podemos escolher tanta coisa na nossa vida, podemos escolher também a hora de fazer um pedido de casamento”.