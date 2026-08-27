Aretuza Lovi revela como o tarô inspirou single com Linn da Quebrada

Aretuza Lovi lança, nesta quinta-feira (27), “Tarô”, seu novo single em parceria com Linn da Quebrada. A faixa parte de uma relação que acompanha a cantora há anos, sua ligação com o tarô e com a espiritualidade. A artista explica como o jogo de cartas influenciou a construção da música e revela que a letra também carrega uma experiência pessoal vivida por ela.

A cantora conta que mantém um baralho de tarô consigo há anos e costuma recorrer às cartas para fazer leituras sobre diferentes momentos de sua vida. Para ela, o jogo representa uma forma de buscar respostas, caminhos e possibilidades.

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“Sou uma pessoa muito espiritual e muito ligada ao tarô de verdade, porque tenho um que carrego comigo há anos. Eu sempre abro ou tiro com outras pessoas para fazer uma leitura geral da minha vida, do passado, do presente e do futuro. Eu acredito muito nas respostas”, diz.

Essa relação pessoal com as cartas também foi levada para a composição de “Tarô”. Na faixa, o tarô aparece como uma forma de responder aos questionamentos de uma relação, principalmente quando a personagem da canção tenta entender se aquilo que está vivendo é destino ou ilusão.

“Dentro da música, há os questionamentos: ‘Diz se é sim ou não, para de brincar com meu coração’. E o tarô apresenta verdades. Então, o tarô tem um significado muito amplo de visão, de mistério e de revelação. Para mim, ele é uma verdade e já me salvou muitas vezes, dá direcionamento na vida e, na música, também traz isso”, conta.

Mais do que uma referência ao universo das cartas, “Tarô” também reúne experiências pessoais da cantora. Aretuza afirma que a composição nasceu de situações que estava vivendo e que ouvir a música faz com que ela revisite aquele período de uma maneira diferente.

“É totalmente uma vivência minha, de algo que eu vivi. Tem muita verdade. Então, quando eu escuto esse single, revisito muitos lugares dessa situação. Agora, de uma forma muito em paz, porque, na época em que escrevi essa música, eram muitas emoções e conturbações na minha cabeça”, diz.

“‘Tarô’ veio e sanou, trouxe essa magia, sabe, da espiritualidade para a paz com o meu coração. Mas é realmente tudo, tudo o que eu estava vivendo. Eu sou do tarô. Corresponde ao que eu estava vivendo: sentimento, situação, tudo. Expressa tudo”, finaliza.