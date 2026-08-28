Débora Olivieri revela como deu vida a uma senhora judia quase 30 anos mais velha no monólogo 'Rosa'

No primeiro episódio da quarta temporada do Plural Podcast, Juninho Batista conversou com Débora Olivieri sobre sua primeira experiência com um monólogo e o desafio de interpretar uma personagem quase 30 anos mais velha do que ela.

Em “Rosa”, a atriz vive uma senhora judia que, durante o shivah, período de sete dias de luto praticado no judaísmo, revisita as principais passagens de sua vida, marcada por perdas, perseguições, recomeços e sobrevivência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Escrita pelo dramaturgo norte-americano Martin Sherman, a peça acompanha Rosa desde a infância em uma pequena cidade da Ucrânia, passando por sua mudança para Varsóvia e pelo horror vivido durante a Segunda Guerra Mundial, quando enfrentou a perseguição nazista.

Depois de fugir para a Palestina, a personagem reconstrói sua vida nos Estados Unidos, onde se casa novamente, torna-se mãe e consegue realizar o sonho de ser proprietária de um hotel em Miami.

Apesar da dureza da história, o texto é conduzido com leveza e ironia, incorporando o característico humor judaico. Para Débora, o trabalho teve ainda uma dimensão profundamente pessoal. Por ser judia, ficou fascinada com a identificação que o texto tinha com sua vida e a história da sua família.

A atriz contou que cresceu ouvindo histórias de sua avó e bisavó contando como foi quando saíram da Ucrânia e de todas as perseguições que sofreram. “De certo modo, é a história que fala da minha ancestralidade”, conta a atriz.

A identificação com a personagem foi além do texto. Para construir Rosa, Débora buscou referências em sua própria família, especialmente no sotaque de sua avó russa, Dona Eva, que a criou e nasceu em uma cidadezinha vizinha àquela de onde a personagem veio. A emoção da avó ao assistir ao espetáculo também se tornou uma das lembranças mais marcantes daquele processo.

A artista conta que constrói seus personagens “de fora para dentro”. Em Rosa, a transformação física foi fundamental: as mãos tremiam constantemente, os movimentos eram os de uma senhora e a postura ajudava a criar uma mulher muito distante de quem Débora era fora do palco. “Eu vesti a personagem”, resume.

A transformação chegou a tal ponto que, depois das apresentações, algumas pessoas não reconheciam a atriz na saída do teatro e perguntavam quando “a atriz” sairia. O trabalho recebeu críticas muito positivas e foi indicado a todos os prêmios daquele período. Débora também destaca a direção de Ana Paz, que considera um capítulo à parte na experiência.

A história familiar da atriz também passa pelo teatro: seu pai era ator e sua tia Ida Gomes sempre foi uma de suas grandes inspirações. Em “Rosa”, todas essas referências se encontraram em uma montagem aparentemente simples — uma senhora sentada em uma cadeira, contando sua história —, mas que exigiu uma construção sofisticada e profundamente afetiva.

A experiência com o monólogo integra uma carreira marcada pela versatilidade. Débora fala ainda sobre personagens como Carlota Joaquina, em “Novo Mundo”, seu prazer em trabalhar sotaques e idiomas e a relação particular que mantém com as novelas. Embora fale espanhol muito bem e adore o idioma, precisou trabalhar sua composição para encontrar a voz da personagem.

Débora também revela que “nunca foi noveleira”. Quando participava de novelas, costumava assistir aos capítulos com um olhar técnico, observando o próprio trabalho para identificar o que poderia aprimorar no bloco seguinte. Apesar de reconhecer a importância da televisão em sua trajetória, admite que a linguagem da novela não é a que mais lhe dá prazer.



É esse olhar sobre o próprio ofício, a preparação e a permanente busca por novas possibilidades que Débora compartilha no episódio de estreia da quarta temporada do Plural Podcast, em conversa com o produtor artístico e executivo Juninho Batista.