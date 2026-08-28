Brunno Ramos e Samuel Eleotério unem trap e pagode gospel em lançamento de novo single

A música gospel brasileira segue ampliando suas fronteiras e encontrando novas formas de falar sobre fé. É nesse movimento que Brunno Ramos, destaque do trap gospel, e Samuel Eleotério, nome do pagode gospel, se encontram em “FOGO”, novo single colaborativo que chega às plataformas digitais acompanhado de videoclipe.

A faixa promove um encontro potente entre gêneros que, à primeira vista, percorrem caminhos diferentes, mas encontram na música cristã um território comum. Trap, pagode e a intensidade dos tradicionais “corinhos de fogo” se misturam em uma produção contemporânea, levando a mensagem do gospel para diferentes públicos e sonoridades.

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“‘FOGO’ nasceu a partir da mistura entre o trap e a força do corinho de fogo, unindo dois universos para transmitir uma só mensagem: a grandeza de Deus. Eu e Samuel colocamos nessa música a verdade de que, quando Deus entra em nossas vidas, Ele transforma tudo para o bem e nos faz viver algo novo”, conta Brunno Ramos.

O lançamento chega em um momento importante da trajetória de Brunno. No último dia 22 de agosto, o artista recebeu o Certificado de Ouro por mais de 8 milhões de stream* de “Limitado 2”, colaboração com 2metro e Nesk Only, reforçando a força de uma nova geração que vem conquistando espaço ao aproximar a mensagem cristã da linguagem e da estética da música urbana.

Ao longo de 2026, Brunno também apresentou os singles autorais “Pequeninin”, “Segura na Minha Mão” e “Brasil”, este último em parceria com Bruninho Music e Victor Henry. Os trabalhos dão continuidade à construção de uma identidade artística marcada pelo trap, pelas vivências da periferia e, principalmente, pela fé.

Nascido na periferia da Zona Norte de São Paulo, Brunno Ramos cresceu em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pela família e encontrou na fé uma de suas principais bases. Ainda adolescente, após se mudar com a família para Aracaju (SE), começou a trabalhar para ajudar em casa. Passou por diferentes profissões, de ajudante de pedreiro a sushiman, até encontrar na música seu caminho.

Agora, ao lado de Samuel Eleotério, “FOGO” reforça justamente a capacidade do gospel de dialogar com diferentes gêneros e gerações, colocando trap e pagode lado a lado em uma faixa que mantém a fé no centro da mensagem.