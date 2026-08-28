Destaque nas redes sociais, Paulo Vieira marca presença em lançamento livro em SP

Huendel Rolim viveu uma noite especial na última terça-feira, 25, ao lançar oficialmente seu primeiro livro, “Advogado de Si Mesmo”, durante a formatura do Mentor de Líderes. O evento, realizado em um jantar de gala no Espaço Barolo, em Alphaville, na Grande São Paulo, contou também com Paulo Vieira, que tem feito grande sucesso nas redes sociais, principalmente ao ultrapassar a marca de 6 milhões de seguidores recentemente.

A cerimônia marcou a entrega oficial dos livros desenvolvidos pelos participantes ao longo da jornada do Mentor de Líderes. Para Huendel, a ocasião representou a chegada ao público de um projeto construído a partir de experiências que ultrapassam sua atuação profissional e passam por momentos importantes de sua própria história.

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Publicado pela Editora Gente, pelo selo Mentor de Líderes, “Advogado de Si Mesmo” tem 192 páginas e traz como subtítulo “Antes de defender o mundo, vença o julgamento dentro de você”. A pré-venda da obra já começou e segue até 10 de setembro.

Conhecido no meio jurídico como o “advogado de UTI”, Huendel construiu sua carreira assumindo casos complexos e situações que exigiam disponibilidade quase integral. No livro, porém, é justamente esse ritmo que serve como ponto de partida para uma reflexão sobre o que acontece quando alguém se torna extremamente preparado para resolver os problemas dos outros, mas deixa de olhar para a própria vida.

A obra utiliza termos comuns ao universo dos tribunais para falar sobre questões pessoais. Julgamento, defesa, provas, sentença e habeas corpus ganham novos significados ao longo dos capítulos e ajudam a abordar assuntos como auto responsabilidade, cobranças internas, escolhas e inteligência emocional.

Huendel também apresenta episódios de sua trajetória pessoal e profissional sem tentar construir uma história baseada apenas em conquistas. Entre os pontos abordados está a percepção, aos 41 anos, de que o sucesso alcançado na advocacia não impedia a existência de um vazio fora do trabalho.

Outro tema presente no livro é a Inteligência Artificial. O autor propõe uma discussão sobre a utilização da tecnologia na advocacia aliada à Inteligência Emocional, defendendo que ferramentas tecnológicas podem ampliar a capacidade profissional sem substituir pensamento crítico, ética e revisão humana.

O lançamento acontece poucos dias depois de Huendel realizar, em São Paulo, a primeira edição de “A Ruptura – O futuro dos escritórios de advocacia”, nos dias 18 e 19 de agosto. O encontro reuniu profissionais para discutir gestão, posicionamento, vendas, precificação e o uso da inteligência artificial dentro dos escritórios.

Agora, o jurista acrescenta uma nova frente à carreira. Com “Advogado de Si Mesmo”, Huendel transforma parte das experiências acumuladas ao longo de sua trajetória em uma obra que não se restringe aos profissionais do Direito, mas também conversa com quem vive sob pressão por resultados e percebe a necessidade de rever a relação entre sucesso profissional e vida pessoal.

A noite ao lado de Paulo Vieira marcou oficialmente essa nova fase. Depois de anos construindo sua trajetória nos tribunais e na formação de outros profissionais, Huendel Rolim passa a ocupar também o lugar de autor, levando ao público uma história que começou dentro da advocacia, mas pretende alcançar quem, em algum momento, percebeu que cuidar das batalhas externas não é suficiente quando existem questões internas ainda esperando por uma defesa.