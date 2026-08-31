De 'Reis' a 'Hadassa': Henrique Camargo assume novo personagem nos palcos

Quem acompanha a reprise de “Reis”, na Record, pode ver Henrique Camargo na pele de Roboão, filho de Salomão e herdeiro do trono de Israel. Fora da TV, no entanto, o ator está envolvido com outro personagem e em um contexto histórico bem diferente.

Henrique vive Benjamim em “Hadassa – O Musical”, montagem ambientada em Varsóvia, em 1939, que acompanha uma família judia durante o avanço da perseguição nazista e estabelece um paralelo com a história bíblica da Rainha Ester.

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Benjamim é irmão de Hadassa e tem perfil revolucionário. Diante da perseguição ao seu povo, reage movido pelo desejo de proteger a família e resistir ao que acontece ao seu redor.

O trabalho marca também um reencontro de Henrique com “Hadassa”. O ator já havia participado anteriormente do espetáculo e retorna agora à montagem em outro personagem.

A volta acontece depois de uma sequência bastante diversa no teatro musical. Durante nove meses, Henrique interpretou o Sargento Lima, um policial corrupto, em “O Filho Pródigo – O Musical”, da Cia Nissi. Antes, viveu Jay Butterfly, um rapper sensível e acolhedor, em “Ecos de Borboleta – O Musical”.

A trajetória nos palcos inclui ainda “Christmas Carol”, produção em que dividiu personagem com Miguel Falabella, e “Luther King”. Na televisão, além de “Reis”, Henrique passou por “Amor Sem Igual” e “Gênesis”.

O novo trabalho chega ainda em um momento de reconhecimento para o ator, que concorre na categoria Melhor Ator do Prêmio Jovem Brasileiro 2026.

Se na reprise de “Reis” o público o encontra como um jovem cercado pelo peso da sucessão de Salomão, em “Hadassa” Henrique aparece em posição oposta: Benjamim é um jovem que vê a própria família ameaçada e encontra na resistência uma forma de reagir.

É essa mudança de registro que marca o atual momento de Henrique Camargo nos palcos.