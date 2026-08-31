Influencer Eric Trem Bala aconselha quem vive conectado a fazer pausas nas redes

Conhecido pelo conteúdo sobre carros e automobilismo, Eric Trem Bala passou dois anos afastado das redes sociais durante um período de depressão. Longe da exposição e da rotina de produção de conteúdo, o influenciador digital teve a oportunidade de desacelerar e voltar a atenção para a própria vida fora das telas.

A pausa fez Erick perceber o quanto a internet pode ocupar espaço na rotina. Entre acompanhar publicações, responder mensagens, produzir conteúdo e estar sempre conectado ao que acontece online, momentos simples do dia a dia podem acabar ficando em segundo plano. Foi durante o período afastado que ele passou a enxergar a importância de estabelecer limites para o uso das redes.

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“Eu precisei parar, me afastar de tudo e entender que naquele momento eu precisava cuidar de mim. Foram dois anos longe das redes, e esse tempo foi importante para eu me reencontrar e voltar a fazer as coisas que eu gosto”, conta.

A experiência também mudou a maneira como Erick encara a relação com o celular. Para ele, fazer uma pausa não significa necessariamente abandonar as redes, mas entender quando é preciso se desconectar e permitir que a vida aconteça sem a necessidade de registrar ou compartilhar cada momento.

Com a proximidade do 'Setembro Amarelo', influenciador acredita que pequenas mudanças na rotina podem ajudar quem sente que passa tempo demais conectado. Deixar o celular de lado durante uma refeição, sair para fazer alguma atividade sem a preocupação de produzir conteúdo ou simplesmente reservar algumas horas do dia longe das notificações são formas de recuperar a atenção para aquilo que acontece fora da internet.

A discussão sobre o impacto das redes sociais na saúde mental ganhou cada vez mais espaço nos últimos anos, principalmente entre pessoas que passam grande parte do dia conectadas. A comparação constante com outras pessoas, a necessidade de acompanhar tudo em tempo real e a cobrança por uma presença digital permanente podem transformar as plataformas em uma fonte de pressão.