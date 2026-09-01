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Danni Suzuki lança 'Humanos do Futuro' e reflete sobre os desafios de um mundo cada vez mais tecnológico

Primeiro livro da atriz, que já figurou entre os mais vendidos da Amazon na versão digital, chega agora às livrarias de todo o Brasil

Lançamento do livro acontece em uma fase de novos projetos para Danni Suzuki - (crédito: Nanda Araujo)
Lançamento do livro acontece em uma fase de novos projetos para Danni Suzuki - (crédito: Nanda Araujo)

Danni Suzuki acaba de lançar “Humanos do Futuro: Por Que a Revolução Tecnológica Exige uma Revolução Humana”, seu primeiro livro. A obra, que já havia sido disponibilizada em formato digital pela Amazon e alcançado a lista de mais vendidos da plataforma, ganhou lançamento presencial na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, reunindo leitores e convidados em torno da estreia literária da atriz.

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Em 240 páginas, Danni discute os impactos da inteligência artificial e das novas tecnologias sobre a atenção, o pensamento crítico, a criatividade, a empatia, a inteligência emocional e a capacidade de adaptação. A proposta é refletir sobre como acompanhar essas transformações sem abrir mão de aspectos fundamentais da experiência humana.

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“A tecnologia avança em uma velocidade extraordinária, mas nossa maturidade emocional, ética e relacional nem sempre acompanha esse ritmo. O livro é um convite para compreendermos o que está mudando dentro de nós e desenvolvermos, de forma consciente, aquilo que nenhum algoritmo pode viver em nosso lugar”, explica Danni.

A autora combina conhecimentos de neurociência, comportamento e espiritualidade com experiências acumuladas em mais de três décadas no audiovisual e na comunicação. Formada em Desenho Industrial pela PUC-Rio e pós-graduada em Neurociência pela PUC-RS, Danni também propõe uma reflexão sobre autonomia em meio à presença cada vez maior das ferramentas digitais.

“Eu não acredito em demonizar a tecnologia; ela amplia possibilidades incríveis. O ponto é aprendermos a utilizá-la sem permitir que ela determine silenciosamente nossa atenção, nossas escolhas e até a maneira como construímos nossa identidade. Precisamos usar a tecnologia sem sermos usados por ela”, afirma.

Um dos pilares da obra são as Cinco Chaves da Expansão: identidade, reconexão, sintonia, entrelaçamento e servir. O método estrutura a abordagem prática proposta no livro para questões relacionadas a consciência, presença, autonomia e propósito.

“As Cinco Chaves organizam um caminho prático de desenvolvimento humano. Identidade, reconexão, sintonia, entrelaçamento e servir nos ajudam a recuperar presença, autonomia e propósito em um mundo que disputa permanentemente a nossa atenção. Não se trata de rejeitar o futuro, mas de chegar até ele mais conscientes de quem somos e de quem escolhemos ser”, conta.

O lançamento acontece em uma fase de novos projetos para Suzuki. Com mais de 30 anos de carreira, a artista segue transitando por diferentes funções no audiovisual e com a carreira de atriz em ritmo intenso.

Depois de lançar “(In)Vulneráveis” (Universal TV) e “Capoeiras” (Disney+), ela grava neste momento “Delegacia de Homicídios”, série também do streaming da Disney, além de comandar o “Elevator Pitch Brasil”, novo reality da Record voltado ao empreendedorismo de impacto. No campo das iniciativas sociais, ela é diretora social do Instituto Cultural Brasil-Japão e apoiadora de Alto Perfil do ACNUR no Brasil, participando de ações de conscientização sobre direitos humanos e proteção de pessoas refugiadas.

Na sétima arte, “Segredos”, lançado em 2024, representou outro marco em sua trajetória. Ao protagonizar o longa, Danni se tornou a primeira atriz brasileira de ascendência asiática a ocupar o papel principal de um filme de longa-metragem, na pele de Naomi. O trabalho se soma a uma trajetória multifacetada, que passa por atuação, direção, roteiro, produção, neurociência e, agora, literatura.

“Depois de mais de três décadas contando histórias por meio da atuação, da direção e do audiovisual, escrever este livro foi uma maneira de aprofundar uma pergunta que sempre fez parte da minha trajetória: o que nos torna verdadeiramente humanos? A literatura me permitiu reunir estudo, experiência e propósito em uma obra que não apenas propõe reflexões, mas apresenta um método”, conclui.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 01/09/2026 07:25 / atualizado em 01/09/2026 11:06
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