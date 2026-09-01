Danni Suzuki lança 'Humanos do Futuro' e reflete sobre os desafios de um mundo cada vez mais tecnológico

Danni Suzuki acaba de lançar “Humanos do Futuro: Por Que a Revolução Tecnológica Exige uma Revolução Humana”, seu primeiro livro. A obra, que já havia sido disponibilizada em formato digital pela Amazon e alcançado a lista de mais vendidos da plataforma, ganhou lançamento presencial na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, reunindo leitores e convidados em torno da estreia literária da atriz.

Em 240 páginas, Danni discute os impactos da inteligência artificial e das novas tecnologias sobre a atenção, o pensamento crítico, a criatividade, a empatia, a inteligência emocional e a capacidade de adaptação. A proposta é refletir sobre como acompanhar essas transformações sem abrir mão de aspectos fundamentais da experiência humana.

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“A tecnologia avança em uma velocidade extraordinária, mas nossa maturidade emocional, ética e relacional nem sempre acompanha esse ritmo. O livro é um convite para compreendermos o que está mudando dentro de nós e desenvolvermos, de forma consciente, aquilo que nenhum algoritmo pode viver em nosso lugar”, explica Danni.

A autora combina conhecimentos de neurociência, comportamento e espiritualidade com experiências acumuladas em mais de três décadas no audiovisual e na comunicação. Formada em Desenho Industrial pela PUC-Rio e pós-graduada em Neurociência pela PUC-RS, Danni também propõe uma reflexão sobre autonomia em meio à presença cada vez maior das ferramentas digitais.

“Eu não acredito em demonizar a tecnologia; ela amplia possibilidades incríveis. O ponto é aprendermos a utilizá-la sem permitir que ela determine silenciosamente nossa atenção, nossas escolhas e até a maneira como construímos nossa identidade. Precisamos usar a tecnologia sem sermos usados por ela”, afirma.

Um dos pilares da obra são as Cinco Chaves da Expansão: identidade, reconexão, sintonia, entrelaçamento e servir. O método estrutura a abordagem prática proposta no livro para questões relacionadas a consciência, presença, autonomia e propósito.

“As Cinco Chaves organizam um caminho prático de desenvolvimento humano. Identidade, reconexão, sintonia, entrelaçamento e servir nos ajudam a recuperar presença, autonomia e propósito em um mundo que disputa permanentemente a nossa atenção. Não se trata de rejeitar o futuro, mas de chegar até ele mais conscientes de quem somos e de quem escolhemos ser”, conta.

O lançamento acontece em uma fase de novos projetos para Suzuki. Com mais de 30 anos de carreira, a artista segue transitando por diferentes funções no audiovisual e com a carreira de atriz em ritmo intenso.

Depois de lançar “(In)Vulneráveis” (Universal TV) e “Capoeiras” (Disney+), ela grava neste momento “Delegacia de Homicídios”, série também do streaming da Disney, além de comandar o “Elevator Pitch Brasil”, novo reality da Record voltado ao empreendedorismo de impacto. No campo das iniciativas sociais, ela é diretora social do Instituto Cultural Brasil-Japão e apoiadora de Alto Perfil do ACNUR no Brasil, participando de ações de conscientização sobre direitos humanos e proteção de pessoas refugiadas.

Na sétima arte, “Segredos”, lançado em 2024, representou outro marco em sua trajetória. Ao protagonizar o longa, Danni se tornou a primeira atriz brasileira de ascendência asiática a ocupar o papel principal de um filme de longa-metragem, na pele de Naomi. O trabalho se soma a uma trajetória multifacetada, que passa por atuação, direção, roteiro, produção, neurociência e, agora, literatura.

“Depois de mais de três décadas contando histórias por meio da atuação, da direção e do audiovisual, escrever este livro foi uma maneira de aprofundar uma pergunta que sempre fez parte da minha trajetória: o que nos torna verdadeiramente humanos? A literatura me permitiu reunir estudo, experiência e propósito em uma obra que não apenas propõe reflexões, mas apresenta um método”, conclui.