Pedro Victhor dá novo passo no sertanejo e grava primeiro DVD com participações especiais

Pedro Victhor dá um novo passo em sua trajetória na música sertaneja - (crédito: Divulgação)

Aos 23 anos, Pedro Victhor dá um novo passo em sua trajetória na música sertaneja. O cantor acaba de gravar seu primeiro DVD, “Primeiro Capítulo”, que reúne 16 músicas e participações especiais de nomes de diferentes momentos da música brasileira.

Natural de São Paulo e radicado em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, Pedro escolheu Piracaia, no interior paulista, para registrar um dos momentos mais importantes de sua carreira até aqui. Mais de 200 pessoas acompanharam a gravação, que marca uma nova etapa de seu trabalho.

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Com uma identidade construída dentro do sertanejo e uma relação com a música que começou ainda na infância, o artista transforma anos de dedicação em seu projeto audiovisual de maior alcance até o momento.

16 músicas e encontros especiais

O repertório de “Primeiro Capítulo” reúne oito canções inéditas e oito regravações, combinando novas apostas do cantor com músicas escolhidas para representar sua identidade artística.

O DVD também promove encontros com artistas de diferentes trajetórias. Participam do projeto Kelvin Araújo, Samuel Sorocabinha, Juliana Moretto, Maria Laura, Sumaia e Li Martins, ex-integrante do Rouge.

As participações fazem parte de uma fase em que Pedro busca ampliar seus encontros musicais, fortalecer sua presença no sertanejo e apresentar seu trabalho a novos públicos.

Um ano de preparação

A construção do DVD começou em agosto do ano passado. Foram cerca de 12 meses dedicados à definição do repertório, produção, ensaios, reuniões e preparação artística até a chegada ao palco.

Quando o dia da gravação finalmente chegou, mais de 200 pessoas acompanharam de perto a realização do projeto. Para Pedro, a noite representou a concretização de uma etapa que vinha sendo construída há meses.

“Foi um ano de planejamento, produção, escolhas, ensaios, reuniões e muita dedicação até chegar ao grande dia. Ver o palco pronto, os músicos, a equipe, o público e todas as pessoas que fizeram parte desse momento foi algo difícil de colocar em palavras”, afirma.

Do sonho de infância ao primeiro DVD

A relação de Pedro Victhor com a música começou ainda criança. O que nasceu como paixão foi ganhando espaço ao longo dos anos até se transformar em um projeto profissional.

Nesse contexto, “Primeiro Capítulo” chega como uma apresentação de quem é o cantor e do caminho que pretende seguir daqui para frente. O próprio nome do DVD traduz essa ideia: mais do que representar uma chegada, o trabalho simboliza o início de uma nova etapa.

Com o lançamento das músicas e dos conteúdos audiovisuais, Pedro pretende ampliar a agenda de shows, investir em novas colaborações e levar seu trabalho a públicos cada vez maiores.

“Esse DVD é apenas o começo. Quero continuar trabalhando, crescendo e conquistando novos espaços. O ‘Primeiro Capítulo’ representa exatamente isso: tudo o que vivemos até aqui e, principalmente, tudo o que ainda queremos construir”, projeta Pedro Victhor.