Canções inéditas, humor e novos personagens, 'Era uma vez: Cinderella' ressignifica o clássico conto de fadas

Com produção da CEFTEM, o musical “Era uma vez: Cinderella” estreia temporada no Rio de Janeiro entre os dias 19 de setembro e 18 de outubro, no Teatro Fashion Mall, em São Conrado.

Inspirado em um dos contos de fadas mais conhecidos do mundo, o espetáculo apresenta uma releitura original da história de Cinderela, combinando humor, emoção, canções inéditas e uma abordagem mais humana da protagonista. Com direção geral de Anderson Rosa e Rafa Borges, a montagem foi criada para emocionar crianças e adultos ao celebrar a amizade, a esperança e o poder dos sonhos.

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A montagem acompanha a trajetória de Ella, que, após perder os pais, passa a viver com a madrasta e as irmãs, enfrentando injustiças e maus-tratos. Em meio às dificuldades, encontra nos livros, na amizade de Tatá e nas lembranças da família a força para seguir em frente. Quando um encontro inesperado desperta uma nova esperança, ela embarca em uma aventura rumo ao grande baile do reino e descobre que a verdadeira magia está na coragem de acreditar em si mesma.

Com texto original de Anderson Rosa e Rafa Borges e canções inéditas compostas pela dupla em parceria com Matheus Medrado, o musical apresenta novos personagens, amplia momentos pouco explorados na história tradicional e propõe uma releitura que valoriza a humanidade da protagonista.

“Nossa proposta foi respeitar a essência do clássico, mas apresentar uma versão original, com novas músicas, humor e uma abordagem mais humana dos personagens. Queremos que as crianças se encantem com a magia do espetáculo e que os adultos também se reconheçam nas escolhas, nos desafios e nos sonhos da Cinderella”, destaca Rafa Borges.

O diretor também explica que a montagem dialoga diretamente com sua trajetória artística: “‘Era Uma Vez: Cinderella’ nos mostra que é possível enfrentar as adversidades sem abrir mão da nossa essência. Sempre sonhei em fazer arte colocando minha visão e minha identidade em tudo o que crio. Por isso, esse espetáculo também fala sobre quem eu sou.”

Para Anderson Rosa, o desafio foi revisitar uma história amplamente conhecida sem perder sua identidade: “Todo mundo conhece a história da Cinderela, mas nós vamos contá-la do nosso jeito. Expandimos a narrativa para mostrar a infância da personagem e a relação com os pais, porque entendemos que é isso que fundamenta sua bondade e sua força.”

Segundo o diretor, a nova versão também busca apresentar uma protagonista mais próxima do público contemporâneo: “Em muitas adaptações, a Cinderela é retratada apenas como uma pessoa boa. Na nossa versão, ela questiona, briga, pensa e é revolucionária. Fizemos questão de mostrar esse lado mais humano.”

Outro diferencial da montagem está na concepção cênica. Inspirado nas lembranças da infância, Anderson explica que o espetáculo resgata a tradição oral dos contos de fadas e transforma os livros em parte essencial da narrativa.

“Todo o cenário é formado por livros, como se essa história literalmente saltasse das páginas para o palco. Queríamos resgatar essa sensação de ouvir uma história sendo contada.”

Com direção musical e arranjos vocais de Tatiana Sobral, coreografias de Ruan Guimarães, trilha sonora original de Miguel Travassos e Matheus Medrado e direção de produção de Daniella Thomaz.

O espetáculo reúne um grande elenco formado por Alice Gambros, Ana Clara Lemos, Ana Santana, André Brito, Any Hellen, Artur Olabarriaga, Beatriz Perez, Betina de Bem, Bia Colpas, Bianca Oliveira, Carmen Marques, Cissa Tame, Clara Alvarez, Clarissa Grizólia, Daniel Lima, Diego Lopes, Dora Ciminelli, Emanuely Praia, Gabi Serra, Gabriel Santos, Gabriela Miranda, Gabu Abla Steinbrück, João Gomes, Júlia Feydit, Karolie, Kauã Castelli, Lanahi, Lana Kelek, Lara Gutierrez, Lilian Rodrigues, Lívia Kapps, Lucicleia Silva, Maitê Saltarelli, Manoela Bastos, Manu Lima, Maria Clara Guimarães, Maria Clara Mantovano, Maria Laura, Mariana Santana, Millena Marinho, Natan Cardoso, Nina Ribeiro, Sophia Thomáz, Suellen Caduda, Victor Hugo Félix e Zaza Felder.