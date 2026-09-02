Néia do Surdo vive novo tempo na música e prepara gravação de trabalho inédito; saiba mais

A cantora gospel Néia do Surdo vive uma nova fase em sua trajetória musical. No próximo dia 10, ela entra em estúdio, em Maricá, no Rio de Janeiro, para registrar seu mais novo trabalho, que terá a produção musical do maestro Edmar.

O projeto chega como mais um passo na carreira da artista, que vem ganhando espaço por meio da música e de sua presença nas redes sociais. Com uma trajetória marcada pela fé, perseverança e superação, Néia conquistou milhares de pessoas com sua maneira de interpretar canções e transmitir mensagens do Evangelho.

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A repercussão de seus vídeos nas redes sociais ajudou a ampliar o alcance de seu trabalho. Atualmente, a cantora ultrapassa a marca de 226 mil seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos relacionados à música e à sua trajetória.

O trabalho de Néia também já ganhou espaço na televisão. A cantora participou do programa “É de Casa”, da TV Globo, oportunidade em que apresentou sua música e compartilhou um pouco de sua história com o público de todo o país.

O reconhecimento também chegou por meio de homenagens. Em 2025, Néia recebeu a Medalha Pedro Ernesto, uma das principais honrarias concedidas pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Agora, a cantora volta suas atenções para a gravação do novo projeto. O encontro com o maestro Edmar, no estúdio em Maricá, marca o início de mais uma etapa de sua carreira e deve reunir em música parte das experiências que ajudaram a construir sua identidade artística.

Para Néia, o novo trabalho representa a continuidade de uma caminhada que começou com a música e ganhou novas proporções ao longo dos anos. A gravação será o primeiro passo de um projeto que pretende apresentar ao público uma nova fase da cantora.