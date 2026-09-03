Fora das telas, Arthur Aguiar vive nova fase como empresário; saiba mais

Arthur Aguiar em destaque na 3ª edição do evento Impacto FN, realizado em São José dos Campos - (crédito: Divulgação / VictorInRAW)

Conhecido pela trajetória como ator, cantor e vencedor da 22ª edição do Big Brother Brasil, reality show de grande sucesso da TV Globo, Arthur Aguiar vem ampliando sua atuação profissional fora do entretenimento. Nos últimos anos, passou a se dedicar também a projetos empresariais, mentorias e investimentos.

Essa nova fase estará entre os assuntos de sua participação no Impacto FN 4, marcado para 25 de setembro, no Parque de Inovação Tecnológica (PIT), em São José dos Campos. Durante o encontro, Arthur deverá falar sobre os aprendizados da atuação como empresário e os desafios de construir projetos que não dependam exclusivamente de sua imagem.

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“Durante muito tempo, minha carreira esteve diretamente ligada à minha imagem. Empreender mudou a forma como eu penso. Você passa a olhar para equipe, estratégia e resultado e percebe que o negócio precisa funcionar para além de você”, explica.

Em 2025, Arthur fundou o Instituto Eagles, iniciativa voltada a negócios, posicionamento, comunicação e performance. O projeto integra uma atuação que hoje combina a carreira artística com atividades empresariais.

“Eu sou apaixonado por desafios. Adoro quando dizem que ninguém nunca faz determinada coisa, porque aí mesmo que eu quero fazer. Gosto de aprender coisas novas e mergulhar de cabeça no novo”, afirma.

O empresário diz seguir princípios quando entra em projetos que ainda não domina. “Tem cinco coisas que acredito que fazem com que eu consiga distorcer a linha do tempo e alcançar o sucesso mais rápido: ser intencional, intenso, profundo, constante e não ter vergonha de dizer que não sei. Eu pergunto tudo, o tempo todo”, diz.

Arthur também participou da edição de 2025 do Impacto FN, que reuniu mais de 800 empresários em São José dos Campos. Neste ano, retorna ao encontro para compartilhar a experiência acumulada nessa transição profissional.

“A mudança de ambiente é o primeiro passo para você entender que existe algo além do que você vive e conhece. Se você quer mudar de nível, precisa mudar de ambiente, se cercar de pessoas leais, competentes e que queiram vencer também”, destaca o empresário.

Além de Arthur, estão confirmados Cafu, capitão da seleção brasileira no pentacampeonato mundial; Érika Linhares, executiva e especialista em liderança; Marcos Rossi, palestrante internacional nas áreas de comportamento, resiliência e performance; e Fábio Nascimento, CEO do Grupo FN e idealizador do Impacto FN.