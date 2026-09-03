Documentário premiado sobre escalada do Everest chega ao Globoplay

Após ser exibido no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro, e conquistar o Troféu Corcovado de Melhor Filme pelo Júri Popular no Rio Mountain Festival, o documentário O Engraxate Que Escalou o Everest chega ao Globoplay a partir desta sexta-feira (11).

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A produção também foi vencedora do prêmio de Melhor Longa-Metragem Nacional no Festival Internacional YVY, realizado em Teresópolis (RJ). Antes de chegar à plataforma, o filme estreia no Canal OFF na quinta-feira (10), às 23h, com novas exibições na sexta-feira (11), às 17h, e no sábado (12), às 15h.

Dirigido por Ian Ruas, o documentário acompanha a trajetória de Rosier Alexandre, que saiu do sertão cearense, onde nasceu em um casebre de taipa, para se tornar o primeiro nordestino a alcançar o cume do Everest.

“Nasci em meio à escassez, na caatinga sertaneja, acreditando que o trabalho poderia me levar para uma vida diferente. Trabalhei muito, mas nunca imaginei que chegaria tão longe, a ponto de minha história virar um filme. Agora, dez anos depois de chegar ao cume do Everest, ver essa história contada de um jeito tão bonito me emociona muito”, diz Rosier Alexandre.

Mais do que uma história de montanhismo, O Engraxate Que Escalou o Everest parte da trajetória de Rosier para abordar temas como desigualdade social, resistência e transformação. Sua história reúne experiências que pertencem a diferentes mundos.

Antes de chegar ao topo do Everest, ele trabalhou como engraxate, vendedor de frutas e trabalhador rural. Ao longo da vida, enfrentou a seca no sertão, uma avalanche no Everest, o maior terremoto do Nepal e até um sequestro na Papua Nova Guiné.

“Não é comum ouvir a história de um menino nascido em um casebre no sertão, onde alimento era artigo de luxo, que se tornou adulto e alcançou o topo do mundo. Em um lugar de onde poucos conseguem sair, ele despontou. E hoje serve de exemplo para que pessoas de todas as áreas, culturas, classes sociais e religiões acreditem, persistam e alcancem seus próprios cumes”, conta Ian Ruas, diretor, fotógrafo e produtor do filme.

Filmado em quatro países e três continentes, o documentário combina depoimentos de nomes do montanhismo mundial com imagens de expedições realizadas em condições extremas. A própria equipe também enfrentou situações adversas durante a produção, incluindo o risco de ficar presa em Dubai em meio a uma tempestade histórica, em abril de 2024.

A experiência de Rosier também é apresentada como um percurso de transformação. Hoje administrador de empresas, palestrante e consultor organizacional, ele utiliza suas vivências para inspirar outras pessoas a enfrentarem seus próprios desafios.

A trilha sonora original é assinada por Oswaldo Montenegro, Ian Ruas e Felipe Hostins e traz uma nova versão de “O Condor”, de Montenegro, produzida especialmente para o filme.

A chegada ao Globoplay acontece após a passagem do documentário pelo Rio Mountain Festival, onde a produção foi exibida no CCBB Rio e recebeu o Troféu Corcovado de Melhor Filme pelo júri popular. A sessão teve ingressos esgotados e foi marcada pela boa recepção do público.