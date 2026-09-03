Joana Cabral fala sobre os privilégios da família e a busca pela independência

Joana Cabral cresceu em uma família que sempre teve uma relação próxima com patrimônio e investimentos. Durante boa parte da vida, teve a segurança financeira proporcionada pelos familiares e, depois, também viveu períodos em que dependia financeiramente dos maridos. Hoje, ao olhar para essa trajetória, a atriz e influencer reconhece que o conforto não significava necessariamente liberdade.

Casada pela primeira vez aos 19 anos, Joana passou a depender financeiramente do marido. Antes e depois desse relacionamento, porém, a família continuou sendo uma importante base financeira. Ela faz questão de reconhecer a estrutura que recebeu, mas também admite que essa condição trouxe uma dependência que só passou a compreender melhor com o tempo.

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“Quando você depende financeiramente de alguém, existe um controle sobre você. Hoje eu entendo o valor de não precisar pedir nada para ninguém e de não dever satisfação sobre o que vou fazer com o meu próprio capital”, afirma.

Depois do fim do primeiro casamento, Joana voltou a contar com o apoio da família e passou a ajudar na administração da obra de um prédio familiar. Formada em Direito, ela já tinha, no entanto, outros interesses profissionais. A moda era um deles.

No segundo casamento, esse interesse acabou virando negócio. O então marido abriu uma empresa de roupas femininas para que os dois fossem sócios. Ele cuidava da parte financeira e administrativa, enquanto Joana ficava mais próxima da operação ligada à moda, desde a pesquisa e compra das peças até a montagem das coleções e a curadoria.

Foi uma experiência importante para ela, que conseguiu transformar um gosto pessoal em trabalho. Em 2021, com o fim do casamento, a empresa também mudou de mãos. A família de Joana adquiriu o negócio e manteve a operação por mais algum tempo.

Em 2023, as empresas foram encerradas. Segundo Joana, um dos familiares envolvidos, administrador de empresas, não tinha interesse em continuar à frente do empreendimento com ela. O fechamento acabou levando a uma mudança de planos.

Mudança de cidade e novos caminhos

Depois de encerrar essa fase, Joana decidiu investir em outra área. Fez cursos de consultoria de imagem, estilo e posicionamento e, em meados de 2024, mudou-se para São Paulo para trabalhar com isso.

Foi também na capital paulista que começou a estudar teatro. A formação em Direito ficou para trás como profissão, enquanto moda, imagem e atuação passaram a ocupar espaços diferentes em sua rotina.

A mudança profissional veio acompanhada de uma mudança pessoal. Joana conta que passou poucos períodos da vida com independência financeira de fato. Em diferentes momentos, havia a família ou os maridos como parte da estrutura que sustentava suas escolhas.

Hoje, a percepção é outra.

“Não há nada melhor do que ser independente financeiramente. Eu fui independente durante muito pouco tempo na minha vida. Tive dois períodos de independência e agora vivo uma independência absoluta. Não precisar pedir e poder decidir o que fazer com aquilo que é seu muda tudo.”

A relação com a família, entretanto, continua presente em outro aspecto: a forma de lidar com dinheiro.

Joana cresceu ouvindo que patrimônio também se constrói pensando no longo prazo. Na família, os imóveis sempre tiveram papel importante como forma de investimento e segurança financeira. É uma prática que ela mantém.

“Sempre aprendi com a minha família a investir em imóveis. Essa foi a educação financeira que eu tive e continuo seguindo. Nesse aspecto, sigo os passos da minha família.”

A diferença, segundo ela, está em quem toma as decisões. Joana continua valorizando os ensinamentos que recebeu e reconhece a importância do suporte familiar em sua vida, mas agora administra o próprio dinheiro e escolhe os caminhos que quer seguir.

Ela também não trata a história como uma tentativa de apagar o passado. A estrutura familiar fez parte de sua formação e abriu portas ao longo dos anos. Os casamentos também fazem parte dessa trajetória. Ao mesmo tempo, problemas familiares e mudanças pessoais fizeram com que precisasse sair de uma zona de conforto que conheceu durante muito tempo.

Foi nesse processo que, segundo Joana, veio a percepção mais importante: independência não é apenas ter dinheiro, mas poder decidir o que fazer com ele.

Hoje, entre a atuação, o trabalho com imagem e os projetos que pretende desenvolver, ela diz estar vivendo justamente essa fase. Sem deixar de reconhecer de onde veio, mas com a sensação de finalmente conduzir sozinha a própria história.