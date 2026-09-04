Nesk Only apresenta o EP 'Me Tira o Medo' e o clipe da faixa-título - (crédito: Divulgação)

O rapper Nesk Only lança hoje seu novo EP, "Me Tira o Medo". O projeto conta ao todo com duas músicas: a faixa-título e sua versão acústica, que trazem a participação de Gabi Vicari. Junto ao EP, que foi produzido por Fabio Casagrande, o artista também estreia o vídeo da faixa, que foi dirigido por Enrico Marques.

Com sonoridade urbana e mensagem cristocêntrica, a canção fala sobre fé, esperança e confiança em Deus.

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""Me Tira o Medo' é um trap gospel que nos faz refletir nos momentos em que o medo e a insegurança tomam conta. A música é uma conversa com Jesus que nos lembra que, mesmo quando tudo parece fora do lugar, Ele continua no controle. É uma faixa simples, direta, fácil de se identificar, e traz o refrão da música 'É Tudo Sobre Você', da banda Morada", conta Nesk Only.

No último dia 22 de agosto, Nesk Only recebeu o Certificado de Ouro pela venda de mais de 8 milhões de streamings nas plataformas digitais do single "Limitado 2", faixa colaborativa ao lado de 2metro e Brunno Ramos.

Inspirado pelo clima festivo do maior campeonato de futebol do mundo, o rapper lançou o EP "Estilo Brasileiro" no dia 3 de julho. O projeto conta com duas músicas: "Que Bom Seria" e a faixa-título, que também ganhou um videoclipe dirigido por Enrico Marques.

Em 21 de maio deste ano, Nesk Only e 2metro, artistas que têm feito os maiores e mais recentes clássicos do trap gospel, lançaram o EP colaborativo "Toque". O projeto veio acompanhado do videoclipe da faixa-título, que foi dirigido por Enrico Marques.

Em 27 de março, Nesk apresentou o single "Sarça". A faixa, em estilo soft funk (funk com batidas mais leves) e com forte influência do trap, também ganhou um videoclipe dirigido por Enrico Marques.