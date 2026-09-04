DJ Jesus Luz será atração em noite de música, entretenimento e solidariedade

Uma noite de música, entretenimento e solidariedade vai reunir o DJ Jesus Luz e o Dédalos Rio no dia 12 de setembro, às 23h. A apresentação faz parte de uma ação que acontece simultaneamente nas três unidades da marca, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte, com parte da renda destinada a iniciativas de proteção animal.

O convite para Jesus Luz partiu de Nando Dias, responsável pelo Dédalos. Para o empresário, a participação do DJ, que é carioca, encontrou uma relação natural com o momento vivido pela unidade do Rio e com a proposta da campanha.

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“Ele é carioca, o Dédalos Rio ainda é novidade na cidade, e uma ação solidária pede alguém que carregue luz sem precisar explicar o próprio sobrenome.”

A apresentação no Rio será o ponto central da ação, enquanto a campanha acontece nas três unidades. A iniciativa integra o projeto No Cio Solidário, criado por Nando em 2025 e voltado à ajuda de animais abandonados.

A relação do empresário com a causa também nasceu de uma experiência pessoal. Nando conta que perdeu Thalia, uma gata que morreu antes de completar dois anos. A lembrança permanece registrada em uma tatuagem feita em homenagem ao animal.

Foi a partir dessa história que surgiu a decisão de transformar a preocupação pessoal em uma ação recorrente. No segundo sábado de cada mês, 10% da renda das unidades é destinada a pessoas e iniciativas que atuam diretamente com animais.

Em São Paulo, os recursos são destinados à Turma do Gueto. Em Belo Horizonte, o apoio vai para o Balaio de Gato. No Rio de Janeiro, a verba é direcionada ao protetor independente Renan, parceiro da Turma do Gueto.

Nando explica que a participação do público acontece de forma integrada à própria rotina das casas. Não há necessidade de uma contribuição adicional. A renda destinada à causa vem do movimento normal das unidades, incluindo entrada e consumo durante a noite.

“O público participa aparecendo e consumindo normalmente. Não tem vaquinha paralela. O gesto está embutido no movimento.”

A proposta também alcança quem trabalha nas próprias unidades. Segundo Nando, cada funcionário recebe mensalmente um vale que pode ser utilizado para a compra de ração e vacinas para seus animais de estimação.

A iniciativa, assim, procura aproximar a solidariedade do cotidiano, envolvendo tanto o público quanto a equipe e os parceiros que atuam diretamente com a proteção animal.

Com a apresentação de Jesus Luz no Rio, a campanha ganha uma noite especial sem deixar de lado sua finalidade principal. Enquanto o DJ ocupa o palco carioca, as três unidades participam da mesma ação, mantendo o foco na destinação de recursos para animais que precisam de cuidado e proteção.

Para Nando, ampliar essas parcerias é parte dos próximos passos do projeto, que nasceu de uma experiência pessoal e passou a integrar a rotina do Dédalos.