Influencer Nay Vieira ensina como identificar oportunidades antes que vire tendência

Uma tendência raramente surge do nada. Antes de ganhar espaço nas redes sociais, se transformar em hábito de consumo ou movimentar um novo mercado, ela costuma aparecer de forma discreta em pequenos grupos e comportamentos. Para a influenciadora digital e criadora de conteúdo Nay Vieira, aprender a identificar esses sinais antes que uma tendência se consolide pode representar uma vantagem para quem busca novas oportunidades de negócio.

Segundo Nay, o primeiro passo é observar mais do que aquilo que já está em alta. Mudanças nos hábitos das pessoas, assuntos que começam a ganhar espaço, novas ferramentas e formatos de conteúdo podem indicar que uma demanda está sendo construída. “É importante estar atento ao que as pessoas estão começando a buscar, e não apenas ao que já deu certo”, explica.

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Para a empreendedora, porém, perceber uma possível tendência não significa apostar imediatamente todas as fichas nela. Antes de fazer grandes investimentos, testar uma ideia em pequena escala pode ajudar a entender se existe, de fato, uma oportunidade. Esses experimentos permitem observar a reação do público, identificar ajustes e avaliar se determinado comportamento tem potencial para crescer.

Foi justamente essa disposição para experimentar que marcou a entrada de Nay no mercado digital. Durante a pandemia, ela começou a trabalhar com lives e streaming e, a partir dessa experiência, passou a explorar novas possibilidades dentro do ambiente online.

Outro ponto destacado por Nay é a importância de não depender de um único caminho profissional. A expansão do mercado digital ampliou as possibilidades de trabalho e renda, permitindo que profissionais explorem diferentes formatos e segmentos. Nesse cenário, estar disposto a aprender continuamente e mudar de direção quando necessário pode ser tão importante quanto reconhecer uma oportunidade.

“Comece antes de se sentir completamente pronto, porque a segurança vem com a caminhada”, afirma.

A lógica também pode ser aplicada a diferentes áreas da vida profissional. Um hobby que começa a ganhar popularidade, uma mudança no comportamento do consumidor ou até mesmo um interesse pessoal podem se transformar em ponto de partida para uma nova ideia de negócio. Atualmente, Nay também vem explorando os segmentos de saúde, bem-estar e lifestyle, acompanhando a relação desses mercados com seus próprios interesses.

Mais do que tentar prever qual será a próxima grande tendência, a empreendedora defende o desenvolvimento de um olhar atento para perceber mudanças ainda em estágio inicial. Observar o comportamento das pessoas, testar possibilidades e ter disposição para mudar de rota, segundo ela, pode ajudar a transformar movimentos que ainda estão começando em novas oportunidades.