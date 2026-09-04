Ex-BBB e influencer Alane Dias aposta em nova tendência primavera/verão; entenda

Alane Dias vem ampliando sua presença no universo digital desde que ganhou projeção nacional no BBB 24. Natural de Belém, no Pará, a atriz, bailarina e modelo entrou no reality show com pouco mais de 58 mil seguidores no Instagram e rapidamente conquistou espaço entre os participantes mais acompanhados da edição. Durante o programa, chegou à marca de 1 milhão de seguidores em apenas 15 dias e ultrapassou os 3 milhões ainda durante o confinamento.

Fora da televisão, Alane transformou a visibilidade conquistada no reality em uma presença constante nas redes sociais. Atualmente, seu perfil no Instagram reúne cerca de 4,3 milhões de seguidores, segundo dados atualizados em agosto de 2026. A audiência faz com que a paraense mantenha um alcance expressivo no ambiente digital, especialmente em conteúdos ligados a estilo, beleza e cotidiano.

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A relação com a moda também acompanha a trajetória de Alane desde antes de sua participação no BBB. Modelo e bailarina, ela já trabalhava com produção de conteúdo antes de entrar no programa e, após o reality, passou a ocupar novos espaços ligados ao segmento fashion. Com uma imagem associada à delicadeza e à experimentação de diferentes estilos, a influenciadora vem utilizando as redes sociais também como uma vitrine para produções e referências de moda.

Agora, Alane Dias retorna como rosto da Rommanel para apresentar “Jardim do Tempo”, nova coleção da marca que chegou às lojas no fim do mês de agosto. Inspirado no conceito “Existe um tempo que não se mede, se cultiva”, o lançamento celebra a beleza dos processos, da natureza e do florescimento feminino, traduzindo a tendência selva chic em joias que unem sofisticação, delicadeza e contemporaneidade.

Inspirada na conexão entre tempo, natureza e transformação, a coleção convida a desacelerar e valorizar tudo aquilo que floresce de forma genuína. Com uma estética marcada por linhas orgânicas, volumes delicados e formas inspiradas na flora, “Jardim do Tempo” acompanha as principais tendências da temporada primavera/verão, propondo uma leitura elegante e contemporânea da feminilidade.