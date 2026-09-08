Saiba os detalhes do casamento de Julia Gama e Victor Oliveira em Trancoso

A atriz, empresária e Miss Brasil 2020 Julia Gama e o empresário Victor Oliveira celebraram o casamento em uma grande festa em Trancoso, na Bahia, que reuniu cerca de 600 convidados entre familiares e amigos. A celebração foi orquestrada pelo renomado cerimonialista Junior Donatto, responsável por conduzir a produção e cuidar dos detalhes da noite.

A gastronomia foi um dos destaques da festa. Para os convidados, foram preparados 4 mil doces, entre quindins, romeu e julieta, camafeu de nozes e doces com fios de ovos, alguns dos preferidos da noiva. Os tradicionais bem-casados também ganharam um significado especial: foram entregues acompanhados por uma delicada medalhinha de Nossa Senhora, em referência à devoção do casal.

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O menu reuniu uma seleção de entradas, finger foods e pratos quentes. Entre os sabores servidos estavam terrine rústica de queijo coalho, burrata com tomate confit e pesto de manjericão, brie em massa folhada, carpaccio, presunto parma com figos, ceviches, steak tartare, camarão em crosta de parmesão, pincho de polvo, crostini, cone de tataki de salmão e atum em crosta de pistache.

No jantar, os convidados puderam saborear opções como peixe grelhado com manteiga de ervas, legumes salteados, beef Wellington, aligot de batata e conchiglione com burrata, molho de tomates frescos e manjericão. A seleção de sobremesas também trouxe diferentes sabores, entre eles cocada de forno com doce de leite mineiro.

Para acompanhar a noite, foram servidos Veuve Clicquot, Gold Label e o vinho tinto Seña, além de um bar de drinks variados, que completou a carta de bebidas da celebração.

Outro destaque foi o bolo assinado pela The King Cake. Inteiramente branco, o projeto uniu confeitaria, arte e design em uma criação escultural, com volumes marcantes, texturas e grandes lâminas de papel de arroz trabalhadas para criar um efeito de movimento. O sabor também foi pensado especialmente para a ocasião: bolo de maçã com caramelo de noz-pecã e amêndoas ao mel, combinação de notas amanteigadas, caramelizadas e levemente frutadas.

“Cada detalhe dessa festa foi pensado para contar a história da Julia e do Victor e proporcionar aos convidados uma experiência à altura desse momento. Mais do que organizar uma celebração, nosso objetivo foi criar uma noite que ficasse na memória de todos.”, comenta Junior Donatto.