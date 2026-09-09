Juliano Floss fez das dancinhas uma profissão, mas busca por likes pode até custar emprego; entenda

Uma câmera, alguns segundos de música e uma coreografia podem valer muito dinheiro. As famosas “dancinhas” deixaram de ser apenas uma brincadeira nas redes sociais e se transformaram em profissão para uma geração de criadores de conteúdo.

Juliano Floss é provavelmente um dos maiores exemplos brasileiros desse fenômeno. O dançarino e influenciador começou a viralizar ainda muito jovem e ganhou fama justamente com seus vídeos de dança nas redes sociais. Atualmente, soma cerca de 17,5 milhões de seguidores em seus perfis e já levou o talento que nasceu diante das câmeras do celular para a televisão e grandes palcos.

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Outro exemplo é Gabriel Luiz, conhecido na internet como Xurrasco. Ele começou gravando suas danças ainda na escola e viu a vida mudar quando os vídeos começaram a alcançar milhões de pessoas. O sucesso trouxe seguidores, profissionalização e publicidade. O que inicialmente era uma brincadeira virou negócio, a ponto de o criador participar de grandes campanhas publicitárias utilizando justamente aquilo que o tornou conhecido: suas dancinhas.

E é aí que está uma das grandes diferenças entre quem transformou esse tipo de conteúdo em profissão e quem simplesmente tenta reproduzir o comportamento em qualquer lugar em busca de alguns segundos de fama. Para Juliano Floss ou Xurrasco, ligar a câmera, dançar e publicar pode ser trabalho. Para um funcionário de uma empresa que resolve fazer o mesmo durante o expediente, deixando suas obrigações de lado ou desrespeitando regras do empregador, o resultado pode ser bem diferente.

Também existe muito dinheiro por trás dessa indústria. Levantamentos sobre o mercado de influência no Brasil mostram que criadores com mais de 1 milhão de seguidores podem receber a partir de aproximadamente R$ 20 mil por uma única publicação patrocinada. Dependendo do alcance, do engajamento, da marca, do formato e da relevância do influenciador, o valor pode ultrapassar R$ 50 mil e, no caso de grandes celebridades digitais, chegar à casa das centenas de milhares de reais.

Ou seja: aquela dancinha aparentemente despretensiosa que aparece durante poucos segundos na tela pode fazer parte de uma campanha que vale dezenas de milhares de reais.

No caso de Juliano Floss, uma estimativa da plataforma especializada HypeAuditor ajuda a dimensionar o tamanho desse mercado. Em julho de 2026, a ferramenta estimou que seus ganhos relacionados ao Instagram poderiam estar entre aproximadamente US$ 30,8 mil e US$ 42,3 mil no mês.

Os números não representam um cachê declarado pelo influenciador e devem ser vistos apenas como estimativas de mercado, mas ajudam a mostrar quanto audiência e engajamento podem se transformar em ativos comerciais.

O problema começa quando a lógica dos influenciadores passa a ser reproduzida sem qualquer filtro no cotidiano. A corrida por visualizações, curtidas e compartilhamentos criou uma sensação de que qualquer momento pode, ou precisa, virar conteúdo.

Academia, restaurante, escola, hospital e até ambiente de trabalho acabam transformados em cenários para vídeos. E, nessa busca pelo viral, algumas pessoas podem deixar de avaliar as consequências da exposição.

A discussão também chama atenção para outro fenômeno: até que ponto estamos dispostos a arriscar privacidade, relações pessoais, saúde mental e estabilidade profissional por engajamento?

A recompensa oferecida pelas redes é imediata. Um vídeo publicado pode rapidamente receber curtidas, comentários e visualizações, estimulando o usuário a produzir e se expor ainda mais. O problema é que as consequências fora da tela podem durar muito mais do que os poucos segundos de uma trend.

No ambiente profissional, essa falta de limite pode ficar ainda mais delicada. Segundo o advogado trabalhista Dr. Alexandre Casciano, é importante deixar claro que gravar uma dancinha ou publicar um vídeo não significa automaticamente que o funcionário possa ser demitido por justa causa.

“A justa causa é uma medida extrema. Não é qualquer coisa que o empregado faz que ele deve ser demitido por justa causa. É uma pauta grave que está prevista em lei”, explica.

Existem, entretanto, comportamentos que podem justificar punições mais severas. Entre os exemplos citados pelo especialista estão faltas constantes e injustificadas, atrasos recorrentes, atos de improbidade e insubordinação.

“Trabalhar embriagado, faltas constantes e injustificadas, chegar atrasado todo dia. É improbidade, insubordinação”, exemplifica Casciano.

A improbidade, segundo o advogado, está relacionada principalmente a comportamentos desonestos.

“Improbidade é, vamos dizer, desonestidade. Se você furtar alguma coisa da empresa”, esclarece.

A concorrência desleal também pode gerar problemas quando, por exemplo, o funcionário utiliza sua posição profissional para prestar serviços paralelos semelhantes e até desviar clientes.

O comportamento com outras pessoas dentro da empresa também precisa ser considerado. Insubordinação e assédio moral contra colegas ou subordinados aparecem entre as situações citadas pelo especialista como potencialmente graves.

Portanto, não é a existência de um vídeo ou de uma dancinha, isoladamente, que determina uma possível justa causa, mas o contexto em que aquilo aconteceu e as eventuais faltas cometidas pelo trabalhador.

As redes sociais tornam essa fronteira ainda mais complicada porque aquilo que aparentemente pertence à vida particular pode chegar rapidamente ao conhecimento de colegas, chefes e empregadores. Ainda assim, Casciano ressalta que existe uma separação importante entre os dois universos.

“A vida pessoal não tem nada a ver com a vida profissional”, afirma.

Isso significa que uma empresa não pode simplesmente transformar qualquer publicação feita pelo trabalhador em sua conta pessoal em motivo automático para punição. O cenário pode mudar, porém, quando aquilo que é publicado revela uma possível irregularidade relacionada ao trabalho.

O advogado cita como exemplo uma pessoa que apresenta atestado médico para justificar uma ausência e, no mesmo período, publica imagens que possam contradizer a situação alegada.

“Fica aí falando que está doente, posta a foto, está na balada, está em outro lugar ainda, na praia. Eu já vi esse tipo de situação”, conta.

Mesmo nesses casos, a empresa precisa demonstrar a existência da falta que justificou uma penalidade.

“Quem tem que provar o motivo é a empresa, não é o empregado”, destaca Casciano.

E quem considerar que recebeu uma justa causa indevidamente pode procurar a Justiça do Trabalho para questionar a decisão.

“Para isso serve a Justiça do Trabalho e o papel dos advogados. Se você achar que foi demitido por justa causa indevidamente, procure um advogado e ele vai te explicar como fazer e por que fazer”, orienta.

A diferença entre ganhar dinheiro e colocar o próprio emprego em risco, portanto, não está na dancinha. Está no contexto.

Juliano Floss e Xurrasco transformaram dança, audiência e engajamento em atividade profissional. Para eles, viralizar pode significar novos seguidores, campanhas e contratos. Para quem está no meio do expediente, entretanto, interromper o trabalho, desrespeitar regras ou expor indevidamente o ambiente profissional na tentativa de conseguir likes pode ter um custo muito maior do que qualquer número de visualizações.

Antes de apertar o botão de publicar, talvez valha uma pergunta que parece cada vez mais necessária na era das redes sociais: esses likes realmente valem o risco?