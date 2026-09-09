Luciana Picorelli sai em defesa de Virginia Fonseca e detona falsa sororidade

A apresentadora, jornalista e rainha de bateria Luciana Picorelli entrou no debate envolvendo Virginia Fonseca e saiu em defesa da influenciadora ao questionar o que considera uma “falsa sororidade” nas redes sociais. A manifestação acontece depois de Rico Melquiades também se posicionar a favor de Virginia e levantar uma discussão sobre a tão falada união entre mulheres.

Para Luciana, existe uma diferença entre defender a ideia de que mulheres devem apoiar umas às outras e colocar esse discurso em prática. Segundo ela, a sororidade muitas vezes desaparece quando a mulher envolvida não é alguém com quem o público simpatiza.

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“É lindo falar que mulher apoia mulher, que ninguém larga a mão de ninguém. Mas basta não gostarem da mulher da vez para a sororidade desaparecer rapidinho”, afirmou.

A apresentadora também criticou o que considera uma postura seletiva nas manifestações de apoio.

Para ela, defender a união feminina apenas quando existe identificação ou simpatia pela pessoa envolvida acaba esvaziando o próprio conceito de sororidade.

“Sororidade seletiva não é sororidade. Se só vale para quem você gosta, isso tem outro nome: conveniência”, disparou.

Luciana ainda destacou que críticas a Virginia não deveriam servir como justificativa para ataques pessoais contra a influenciadora.

“Podem gostar ou não da Virginia. Mas transformar antipatia em passe livre para atacar outra mulher e depois levantar bandeira de união feminina? Aí não dá”, completou.

A declaração coloca Luciana no debate que ganhou espaço nas redes sociais e reacende a discussão sobre a diferença entre não concordar ou não gostar de uma personalidade e transformar essa antipatia em ataques pessoais.



