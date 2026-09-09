Zé Vaqueiro fará show gratuito na Rocinha; saiba mais detalhes

O cantor Zé Vaqueiro fará uma apresentação gratuita na Rocinha, no Rio de Janeiro. O show acontece no dia 2 de outubro, às 20h, na Via Ápia, e promete levar ao público os principais sucessos do artista em uma noite especial na comunidade.

A relação de Zé Vaqueiro com a Rocinha ganhou destaque em março, quando o cantor fez uma aparição surpresa no evento “Forró na Roça”, no último dia 28.

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Na ocasião, ele pediu para conhecer a favela, além de comer e beber com sua equipe. O artista ainda subiu ao palco e conquistou o público com seus sucessos, além de demonstrar humildade e simpatia durante a passagem pela comunidade.

Para João Bosco, presidente da Associação de Moradores da Rocinha, a apresentação representa um momento importante para os moradores.

“O Zé Vaqueiro é um cara muito humilde e tem uma legião de fãs na favela. Vai ser um presente para a comunidade prestigiar um show completo do artista”, afirma.