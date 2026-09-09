Depois de Cannes, Paris e Milão, Patrícia Poeta estreia na New York Fashion Week

Depois de cruzar red carpets e acompanhar de perto algumas das principais semanas de moda do mundo, Patrícia Poeta agora muda de lugar: sai da primeira fila e entra na passarela. A apresentadora se prepara para fazer sua estreia na New York Fashion Week, onde desfilará para a maison francesa Valerian Hughes Paris.

A estreia marca mais um capítulo de um momento de descobertas e novas experiências vivido por Patrícia. Em outubro, ela completa 50 anos e chega a essa nova fase com uma decisão pessoal: dizer mais “sim” para a vida, para os sonhos e para oportunidades que, até pouco tempo atrás, talvez não imaginasse viver.

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E Nova York terá um significado ainda mais especial. Quando Patrícia entrar na passarela, a trilha que embalará seus passos terá a assinatura do próprio filho, Felipe Poeta. DJ e produtor musical, ele ficou responsável pela trilha sonora do desfile, criando um encontro entre os dois universos: a moda, cada vez mais presente na trajetória de Patrícia, e a música, território artístico de Felipe.

Não se trata, porém, de uma aproximação recente com a moda. Patrícia acompanha e estuda o assunto há anos. Já comandou programa dedicado ao tema, seus figurinos na televisão estiveram entre os mais procurados pelo público e, atualmente, mantém no Encontro um espaço voltado à descoberta e valorização de novos estilistas.

Depois de Cannes, Paris e Milão, onde viveu a moda de perto, Nova York traz uma inversão inédita: desta vez, Patrícia Poeta não estará olhando para a passarela. Os olhares estarão voltados para ela.

E com Felipe na trilha sonora, a estreia ganha ainda uma história que vai além da moda: mãe e filho ocupando, juntos e cada um à sua maneira, uma das semanas de moda mais importantes do mundo.

Uma curiosidade é que Patrícia vem se preparando há cerca de um mês para o novo desafio. Para chegar à passarela de Nova York ainda mais segura, ela passou a fazer aulas de passarela com o preparador Dinho Batista, profissional que já trabalhou na preparação de grandes modelos internacionais como Michelle Alves, Fernanda Tavares, Caroline Ribeiro e Carol Trentino.