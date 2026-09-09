Thaís Carla e o desafio de manter o emagrecimento após a bariátrica; veja cuidados importantes

A transformação de Thaís Carla e sua relação com o emagrecimento reacenderam uma discussão que vai muito além da estética: o que acontece depois da cirurgia bariátrica e como manter os resultados conquistados ao longo do tempo?

Segundo especialistas, a bariátrica pode ser uma importante ferramenta no tratamento da obesidade, mas não representa o fim do processo. Alimentação, acompanhamento médico, atividade física e mudanças de hábitos continuam sendo fundamentais para a manutenção do peso e da saúde.

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Com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, o médico e também criador de conteúdo Stevan Stabelin, conhecido por abordar saúde metabólica nas redes sociais, pode explicar de forma simples quais são os principais cuidados nessa fase.

A proposta é apresentar três dicas essenciais para quem passou pela bariátrica e quer seguir com o emagrecimento de maneira saudável e sustentável:

1. Não abandonar o acompanhamento médico: mesmo após uma grande perda de peso, o paciente precisa continuar sendo acompanhado para avaliar exames, possíveis deficiências nutricionais e a evolução do peso.

2. Manter uma alimentação adequada e rica em nutrientes: a redução do estômago modifica a quantidade de alimentos que o paciente consegue consumir, tornando ainda mais importante priorizar proteínas, vitaminas e minerais de acordo com a orientação profissional.

3. Transformar a cirurgia em mudança de estilo de vida: atividade física, sono adequado e rotina alimentar são fundamentais para consolidar o resultado e reduzir o risco de reganho de peso.

A história de Thaís Carla ajuda a levar o tema para o universo do entretenimento, mas a discussão é cada vez mais comum entre pacientes que passaram pela cirurgia.

A bariátrica pode acelerar o processo de emagrecimento, mas o desafio de manutenção começa justamente depois dela.