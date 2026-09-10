Naty Curvelo é a nova apresentadora da Link TV, da Record

Conhecida pelas entrevistas com famosos e cobertura de grandes eventos, Naty Curvelo está pronta para mostrar uma faceta que, até agora, apareceu pouco na TV. Nova contratada da Record, a jornalista e apresentadora passa a integrar o time da Link TV, canal de entretenimento da emissora nas redes sociais, e promete uma fase mais espontânea, divertida e, principalmente, opinativa.

“Eu sempre tive minhas opiniões, mas nem sempre o meu conseguia mostrar esse lado. Agora, eu sinto que as pessoas vão conhecer a Naty de verdade”, diz rindo. “Vão conhecer minhas opiniões, um lado mais polêmico talvez”.

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Apaixonada por reality show, ela admite que acompanha as disputas, forma torcida e não pretende ficar em cima do muro quando os assuntos mais quentes entrarem em pauta, principalmente com a estreia de A Fazenda na próxima segunda.

“Reality é uma paixão, minha e da minha avó (risos). Eu assisto, comento, passo raiva, mudo de opinião, tenho meus favoritos... Vai ser muito divertido poder levar isso para o programa. E já aviso que não sou muito boa em fingir que concordo quando não concordo”, brinca.

A mudança marca um novo momento na carreira dela. Naty tem passagens pelo jornal Lance!, pelo TV Fama e pela Marjo Prêmios, na RedeTV!, além de ter integrado a bancada do Resenha em Jogo, no Kwai.

No currículo, estão as coberturas da Copa do Mundo nos EUA, Festival de Cannes, Lollapalooza, carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo, Final da Copa do Brasil e Jogos Pan-Americanos.

Ela também já entrevistou nomes como Wagner Moura, Ana Maria Braga, Antônio Fagundes, Zico, Dorival Júnior e Miguel Falabella. Além do jornalismo, Naty já atuou na TV e no cinema. Participou da novela Família é Tudo, da Globo, do filme Tração e da série Até Onde Ela Vai, exibida pela Record/UniverVideo.

Despedida da RedeTV!

Antes de iniciar a nova fase, Naty fez questão de se despedir publicamente da RedeTV!, onde viveu parte importante de sua trajetória. No Instagram, afirmou sair da emissora “diferente de quando chegou”, levando histórias, aprendizados e pessoas inesquecíveis, sobretudo do TV Fama. “É até difícil de escrever, me despeço com o coração apertado”, resumiu.