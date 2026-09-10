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Jornalista é atingido por míssil em transmissão ao vivo; assista

Episódio aconteceu no último domingo, 6, e as imagens viralizaram nas redes sociais

Jornalista é atingido por míssil em transmissão ao vivo - (crédito: Reprodução)
Jornalista é atingido por míssil em transmissão ao vivo - (crédito: Reprodução)

O jornalista Ali Chbib, correspondente da emissora Al-Manar, foi atingido por um bombardeio no último domingo (6), na cidade de Nabatieh al-Fawqa, no sul do Líbano. Ele se preparava para entrar ao vivo quando uma explosão atingiu a região onde estava com um cinegrafista.

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O momento foi registrado pela câmera que acompanhava o jornalista. Nas imagens, é possível ver a explosão, com chamas e destroços sendo lançados, enquanto Chbib e o cinegrafista se abaixam para se proteger. Os dois sobreviveram e a transmissão foi interrompida.

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Segundo a Al-Manar, emissora afiliada ao Hezbollah, o ataque foi realizado por Israel. O Exército israelense confirmou ter realizado ataques nas proximidades de Nabatieh al-Fawqa, mas afirmou que jornalistas não eram os alvos da ação.

O episódio ocorreu em meio à escalada de ataques no sul do Líbano. No mesmo domingo, o Ministério da Saúde libanês informou que dois jornalistas ficaram feridos durante ataques israelenses contra a região.

A Al-Manar divulgou as imagens do momento em que Chbib e o cinegrafista são surpreendidos pela explosão. O jornalista estava prestes a iniciar a transmissão quando precisou se proteger do impacto.

 
 
 
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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 10/09/2026 14:23 / atualizado em 10/09/2026 14:31
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