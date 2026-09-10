Marcados aposta no pagode gospel com lançamento de nova música

A mistura entre pagode e música gospel vem ganhando espaço entre artistas que buscam levar mensagens de fé para diferentes públicos. Um dos grupos que aposta nessa combinação é o Marcados, que há 18 anos constrói sua trajetória dentro do segmento e agora apresenta “Meu Deus é Assim”, sua nova música de trabalho.

Integrante do casting da Todah Music, o grupo já passou por grandes eventos, como a Marcha para Jesus, e acumula parcerias com nomes conhecidos da música gospel, entre eles Midian Lima, Israel Salazar, Samuel Eleotério e Jéssica Augusto.

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A trajetória também se reflete nas redes sociais. O Marcados reúne mais de 70 milhões de visualizações no YouTube e ultrapassa meio milhão de seguidores no Instagram, ampliando o alcance de um trabalho que tem o pagode como base para abordar temas ligados à fé.

Em “Meu Deus é Assim”, o grupo mantém essa proposta ao apresentar uma música marcada por uma mensagem de fé, celebração e esperança. A faixa chega como novo destaque do repertório do Marcados e reforça a aposta do grupo na aproximação entre a sonoridade do pagode e o universo da música gospel.

Com quase duas décadas de carreira, o grupo segue ampliando sua presença no segmento e utilizando diferentes formatos e parcerias para alcançar novos públicos, sem deixar de lado a identidade construída ao longo de sua trajetória.