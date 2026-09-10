Adriana Rabelo revisita trajetória artística e fala sobre arte, escolhas e relações no Plural Podcast

O terceiro episódio da quarta temporada do Plural Podcast recebe a atriz e produtora Adriana Rabelo, em uma conversa conduzida pelo produtor artístico e executivo Juninho Batista. Com uma trajetória que atravessa teatro, televisão e cinema, a atriz fala sobre os caminhos que percorreu na profissão, os desafios de se manter em uma carreira artística e as escolhas que ajudaram a construir sua história.

Mineira de Betim, Adriana deixou a família aos 22 anos para seguir o sonho de ser atriz. Mais de três décadas depois, consolidou uma trajetória marcada por trabalhos em diferentes linguagens, passando por novelas e séries como A Força do Querer, Império, Cordel Encantado, Malhação, Desalma e Gênesis, além de experiências no cinema e em produções internacionais.

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No teatro, um dos trabalhos mais importantes de sua carreira é “Visitando Camille Claudel”, monólogo em que interpreta a escultora francesa Camille Claudel.

Com texto e direção de Ramon Botelho, o espetáculo acompanha a trajetória da artista, sua relação com Auguste Rodin, a luta por reconhecimento em um ambiente dominado por homens e o período em que permaneceu internada em um hospital psiquiátrico. A montagem, que já alcançou mais de 10 mil espectadores, também rendeu a Adriana indicação como Melhor Atriz em festival de teatro.

A experiência com Camille Claudel também abre espaço para uma conversa mais ampla sobre mulheres, arte, liberdade, reconhecimento e os desafios enfrentados por quem escolhe viver da criação artística. No podcast, Adriana compartilha ainda reflexões sobre relacionamentos abusivos, escolhas pessoais e a própria experiência de compreender, como atriz e produtora, os diferentes mecanismos que envolvem a profissão.

Mais do que uma entrevista sobre carreira, o episódio percorre arte, vida, afetos, escolhas e recomeços, revelando uma Adriana que vai além dos personagens que interpretou. A atriz fala sobre a timidez que esteve presente no início de sua trajetória e sobre como encontrou na arte um caminho de expressão, transformação e descoberta.

Sob o comando de Juninho Batista, que soma mais de 40 anos de atuação nas artes e na produção cultural, o Plural Podcast mantém a proposta de promover encontros com artistas e profissionais de diferentes áreas, valorizando suas histórias, experiências e visões de mundo.

A quarta temporada reúne convidados de diferentes trajetórias, entre eles Jhussara, Débora Olivieri; Érik Max, Claudio Gabriel, Esdras Bedai, e Joyce Cândido.

A produção audiovisual é da Iglu Produções, com coordenação de Rodrigo Reis.